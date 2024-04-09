Иран – Израиль: однодневная война и борьба за имидж

Юрий Бочаров, Израиль

Противостояние Израиля с Иран имеет давнюю историю. Холодная фаза необъявленной войны протекала в основном в медийном пространстве с обоюдным угрозами и предупреждениями. Горячая фаза шла на площадках, принадлежащих сателлитам Ирана, и очень редко на его территории. Что изменилось - расскажем в этом материале.

В последние годы Иран пытался создать вокруг Израиля "огненное" кольцо из своих сателлитов:

на сервере, в Ливане - "Хезболла"

в Сирии - формирования проиранской милиции

на юге, в секторе Газа – ХАМАС

на территории Палестинской автономии - разрозненные террористические группировки

- в Йемене - хуситы.

Силами этих группировок Иран наносил удары по Израилю в ответ на его операции, направленные как против ядерной программы Ирана, так и против поставщиков оружия членам проиранской оси. Однако израильская операция против командного состава КСИР на территории иранского консульства в Дамаске разозлила Тегеран. В ходе ракетной атаки было убито 7 офицеров, включая двух генералов, контролирующих поставки вооружения в Ливан "Хезболле". При этом как всегда Израиль не делал никаких заявлений и не комментировал атаку.

Тем не менее США фактически "заложили" Израиль, поспешив передать Ирану через посредников, что Вашингтон не имеет отношения к атаке и узнал о ней, когда израильские самолеты уже были в воздухе. Это в очередной раз подтвердило, что несмотря на все заявления о дружбе и поддержке США отстаивают и на Ближнем Востоке исключительно собственные интересы.

Шок в Иране

Потеря боевых генералов вызвала шок в Иране, ведь операция показала возможности израильских спецслужб по выявлению объектов для атаки, а также возможности израильских ВВС наносить удары, несмотря на все системы ПВО Сирии. Этот шок повлек за собой брожения в общественном мнении Ирана, особенно в проправительственных кругах. Удар по имиджу страны и ее вооруженным силам мог продемонстрировать слабость власти и спровоцировать очередные волнения.

Иранское руководство, спасая собственной имидж, начало выступать с воинственными заявлениями и угрозами на всех мировых площадках включая ООН, обещая Израилю непропорциональный ответ. Предполагалось, что Иран как всегда нанесет удар с территорий своих прокси или постарается атаковать дипмиссии Израиля в разных странах мира. Мировой сообщество стало давить на Иран, понимая, что противостояние может привести в новой региональной войне.

Естественно, после всех воинственных заявлений о "решительном ответе" отступать Ирану было некуда, но и ввязываться в реальную войну с Израилем, а уж тем более с США у него не было никакого интереса. Тогда и началась однодневная, позволившая всем сохранить лицо. Вроде бы, Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой атаке на Израиль. Через Турцию Иран уведомил о предстоящей атаке и США, получив в ответ требование провести атаку на Израиль "в разумных пределах". За это Вашингтон пообещал сделать все возможное, чтобы беспрецедентная атака на Израиль осталась для Ирана без последствий. Как это понимать? Война по взаимной договоренности?

При этом Иран обещал атаковать только военные цели, то есть, начать войну, объявив, что и когда будет атаковано. В итоге Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Запуски осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой "Хезболла". Ключевые цели — военные базы, аэродромы и правительственные объекты.

Ущерб Израилю оказался относительно небольшим, учитывая масштабы иранской атаки, длившейся более пяти часов. США, Великобритания и Иордания перехватили большую часть ракет и беспилотников за пределами Израиля. Иранские государственные СМИ заявили о мощном ударе по Израилю, утверждая, что эта "историческая" атака была исключительно успешной, хотя это не подтвердили ни Израиль, ни независимые наблюдатели.

На улицах Тегерана прошли народные гуляния и митинги в поддержку ударов по Израилю. Свою главную пропагандистскую задачу Иран выполнил - народ был доволен.

Через пять часов после начала атаки представительство Ирана при ООН сообщило, что атака завершена. Как заявил глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери, операция выполнена и Иран не планирует продолжать ее, но "если сионистский режим ответит, наш удар будет еще более мощным". Ну а как же иначе? Телеканал "Аль-Джазира" процитировал экспертов, по словам которых, иранский удар по Израилю был нанесен, в первую очередь, с пропагандистскими целями; как сила удара, так и примененные средства призваны предотвратить эскалацию.

При этом атака продемонстрировала возможности израильской ПВО и слаженность действий его сторонников, что позволило сбить практически 99% ракет или беспилотников. Они были сбиты совместными усилиями ВВС Израиля, США и Великобритании. Авиабазе "Неватим" был причинен незначительный ущерб, пострадал транспортный самолет, но это не повлияло на ее работоспособность.

Израиль успешно отразил обширную атаку, однако оказалось возможным лишь благодаря поддержке союзников, в том числе арабских. Египет и Иордания также объявили чрезвычайное положение. Источники в военном руководстве в Аммане сообщили Reuters, что "Иордания готова перехватить любой иранский БПЛА, проникающий в ее воздушное пространство", что и было сделано.

После атаки США потребовали от Израиля не наносить ответный удар по Ирану. Соответствующее требование высказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху. Несмотря на двойственные заявления военного комитета министров Израиля было принято решение не отвечать Ирану сейчас, а дождаться более благоприятного момента. Тем более, что Израиль и так ведет войну на два фронта.

Итоги однодневной войны удовлетворили всех. Иранское правительство поправило свой имидж в среде его почитателей. Израиль продемонстрировал надежность своих ПВО и слаженную работу не только с западными партнерами, но и арабскими соседями. Но больше всех доволен Байдан, у которого сейчас горячая предвыборная пора. С одной стороны, он продемонстрировал сторонникам Израиля свою реальную военную поддержку, с другой стороны, прорабские избиратели тоже могут быть довольны, ведь президент США не позволил Израилю нанести ответный удар.

Можно считать, что первая имиджевая война завершилась, хотя не решила проблем, а лишь отодвинула их до следующего шага одного из игроков.