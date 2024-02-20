Ильхам Алиев: "Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида"

Сегодня впервые дань памяти жертв Ходжалинской трагедии была отдана непосредственно на месте событий – в Ходжалы. Там для увековечения памяти жертв президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент мемориального комплекса. Там же поговорил с местными жителями.

Я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы, и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти невинных жертв. Спустя 32 года вы вернулись как хозяева… На всех освобожденных землях идут масштабные строительные работы.

- Алиев.

Он также выразил уверенность, что Ходжалинская трагедия никогда не сотрется из народной памяти:

Никогда азербайджанский народ не забудет этого кровавого преступления. 32 года назад государство Армения совершило эту кровавую трагедию, убив невинных людей. 613 человек были зверски убиты, 150 человек пропали без вести – конечно, их судьба тоже известна, более 1000 человек были взяты в заложники, свыше 60 детей, более 100 женщин, 70 пожилых людей в одну ночь были зверски убиты армянскими варварами, фашистами.

- президент Азербайджана.

События в Ходжалы – это геноцид

Ильхам Алиев заметил, что призыв "Справедливость к Ходжалы!" остался безответным. 18 стран признали эту кровавую трагедию как геноцид, но среди этих стран нет крупных держав. Многие международные организации остались безучастными к этой трагедии.

Ходжалинский геноцид – кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид – несправедливо и бессовестно. При этом государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее, чтобы Армения не была привлечена к ответственности, чтобы против Армении не вводились какие-либо санкции и чтобы они остались безнаказанными.

- Алиев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Освобождение Ходжалы

В результате антитеррористической операции 5 месяцев назад все другие территории, которые тогда находились под оккупацией и где еще оставались сепаратисты, включая Ходжалы, были освобождены.

Ходжалы занимает важное место в истории и сознании азербайджанского народа, эта трагедия так сильно ранила наши сердца, что мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы. 15 октября 2023 года в Ходжалы был поднят азербайджанский флаг. Мы начали большую работу по благоустройству в Ходжалы.

- Ильхам Алиев.

В 5 населенных пунктов уже вернулись бывшие переселенцы. В этом году число этих населенных пунктов достигнет 20. В этом году и в Ходжалы, и в Ханкенди уже будет восстановлена жизнь, в том числе будут восстановлены и расположенные поблизости села Малыбейли, Кяркиджахан, село Туршсу Шушинского района. Восстанавливается город Агдам, в следующем году начнется первое переселение и в Агдам. Словом, строительные работы приобрели широкий размах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление Ходжалы

Сразу после того, как 20 сентября прошлого года Азербайджан полностью восстановили свой суверенитет, Алиев дал указание, чтобы в первую очередь были восстановлены дома ходжалинцев.

Враг учинил кровавый геноцид, изгнал ходжалинцев с их родной земли. Вдобавок он старался изменить историческое название Ходжалы и поселил в домах азербайджанцев сепаратистов, врагов, в том числе из зарубежных стран…

- президент Азербайджана.

"Армения должна принять все условия Азербайджана"

Подлое преступление было совершено против нашего народа, и мир остался равнодушным к этому. Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

- Ильхам Алиев.

Он также выразил уверенность, что если бы в начале 1990-х годов за Арменией не стояли крупные державы, то азербайджанские земли никогда бы не были оккупированы. Но сегодня азербайджанская армия профессиональна. За короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Главная из них Шушинская операция.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление исторической справедливости

В заключение Ильхам Алиев завил:

Сегодня мы здесь, и то, что мы находимся здесь, означает полное восстановление исторической справедливости… Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида, да упокоит Аллах их души. Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах.