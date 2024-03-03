Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Массовым убийствам в Ходжалы исполнилось 33 года. В связи с годовщиной трагедии публикацию сделала Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в социальной сети разместила пост, посвященный 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.
"С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов"
– сообщение
Также публикация включает слова :"Справедливость к Ходжалы".
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты сотни мирных граждан, включая женщин и детей.