Вестник Кавказа

Массовым убийствам азербайджанцев в Ходжалы – 33 года

Андрей Петров
Плакат Справедливость Ходжалам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня исполнилось 33 года со страшной ночи 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты при поддержке наемников захватили азербайджанский город Ходжалы и устроили этническую чистку – Ходжалинский геноцид. Азербайджан освободил город от оккупантов и возвращает изгнанных ходжалинцев домой, но виновники этого военного преступления еще не наказаны.

33 года назад, в ночь на 26 февраля 1992 года было осуществлено самое тяжкое военное преступление армяно-азербайджанского конфликта, по существу преобразовавшее разожженный советским центром межнациональный конфликт в полновесную войну между двумя государствами – Карабахскую войну. В ту ночь армянские националисты и купленные ими наемники атаковали азербайджанский город Ходжалы с целью не просто захватить населенный пункт, но опустошить его, уничтожить как можно больше мирного азербайджанского населения.

Они убили 613 ходжалинцев, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. 1275 горожан оказались в плену агрессоров, еще 5379 пришлось бежать из Ходжалы. О судьбе 150 жителей Ходжалы до сих пор ничего не известно.

Это был заранее спланированный террористический акт с двоякой целью: с одной стороны, запугать народ и власти Азербайджана, побудить карабахских азербайджанцев покинуть свои дома, а азербайджанские войска отступить с позиций в Карабахе и соседних районах – с другой стороны, пролить так много крови, чтобы затруднить мирное урегулирование искусственно организованного конфликта и закрепить вражду между народами. Уничтожением Ходжалы идеологи армянского национализма, впоследствии ставшие руководителями Армении и армянских ведомств, доказывали, что готовы на любое злодейство ради захвата азербайджанских территорий в Карабахе и вокруг него.

Массовые убийства в Ходжалы

Идея опустошить Ходжалы принадлежала третьему президенту Армении, одному из основоположников армянской "партии войны" Сержу Саргсяну. Саргсян, уроженец Ханкенди и горячий сторонник деазербайджанизации Карабаха, в то время руководил "Комитетом обороны" националистического движения, чьей целью было присоединение карабахских территорий Азербайджана к Армении. Массовые убийства и изгнание азербайджанцев из Ходжалы должны были стать первым этапом тотальной этнической чистки на оккупируемых Арменией азербайджанских землях.

Разработать план нападения и захвата Ходжалы взялся майор Сейран Оганян, командовавший тогда 2-м батальоном 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ (впоследствии он стал министром обороны Армении, а сейчас сидит в парламенте в статусе главы фракции националистического блока "Армения" другого идеолога армянской тюркофобии Роберта Кочаряна). У националистов не хватало сил для атаки на город, защищенный регулярными войсками Азербайджанской Республики, но имелись деньги, поэтому Серж Саргсян буквально купил для исполнения теракта и весь батальон Сейрана Оганяна, и соседний 3-й батальон того же полка, которым командовал Евгений Набокихин, и свыше 50 прапорщиков и офицеров других частей 366-го полка, в частности, начальника штаба 1-го батальона Валерия Читчяна.

Таким образом, офицеры и солдаты Объединенных сил СНГ ради денег совершили череду военных преступлений: стали наемниками, устроили в 366-м полку военный мятеж и напали на мирный город вместе с купившими их армянскими националистами. Поскольку боевики стремились не просто оккупировать Ходжалы, но погубить как можно больше людей, они не ограничились боями в самом городе и преследовали изгнанных ходжалинцев по дороге в Агдам.

Участие наемников решило исход дела. Азербайджанские войска обороняли город до последнего момента, но силы защитников и агрессоров оказались слишком неравными. Когда стало ясно, что Ходжалы не удержать и противник уничтожает мирное население, военные ВС Азербайджана пошли на подвиг и ценой своих жизней задержали террористов в городе, чтобы горожане успели уйти в Агдам. Таким образом удалось спасти 5379 горожан, остальные были убиты, пленены либо пропали без вести.

После массовых убийств в Ходжалы оккупационные войска Армении приступили к захвату азербайджанских районов в Карабахе и вокруг него. Карабахской войне было суждено продолжиться еще почти 29 лет.

Справедливость для Ходжалы

Требование о наказании организаторов и исполнителей массовых убийств в Ходжалы было постоянной составляющей азербайджанской политики по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Баку выстраивает отношения со всеми государствами на принципах соблюдения международных норм, справедливости и равноправия – в случае отношений с агрессором-Ереваном в годы Карабахской войны это означало безусловное восстановление территориальной целостности Азербайджана, вывод оккупационных войск Армении с азербайджанской земли, возвращение изгнанников на родину, возмещение ущерба и суд над военными преступниками.

Для Ходжалинского геноцида была организована отдельная программа по информированию международного сообщества Justice for Khodjaly ("Справедливость для Ходжалы"), в Азербайджане и странах-партнерах республики ежегодно 26 февраля проводились траурные акции с целью сберечь историческую память о национальной трагедии.

В итоге Азербайджан добился справедливого решения армяно-азербайджанского конфликта собственными силами. После 44 дней активных боевых действий в ночь на 10 ноября 2020 года Армения была принуждена капитулировать, Карабахская война завершилась безоговорочной победой Азербайджана. После трех лет переходного периода, 20 сентября 2023 года, марионеточный режим сепаратистов в Ханкенди был ликвидирован и территориальная целостность Азербайджанской Республики восстановлена на 100%. В тот день завершился первый этап обеспечения справедливости для Ходжалы – в городе был восстановлен азербайджанский конституционный строй, появилась перспектива возвращения ходжалинцев домой.

Второй этап – возвращение населения в Ходжалы – начался 28 мая прошлого года, после проведения тщательного разминирования города и прилегающих территорий, восстановления и строительства городской инфраструктуры и создания для ходжалинцев рабочих мест, чтобы они могли не только жить на родине, но и обеспечивать свои семьи. Отметим, что на сегодняшний день организуется переезд азербайджанских граждан не только в сам Ходжалы, но и в село Ходжалинского района Баллыджа. 

Этой зимой стартовал третий этап – суд над главарями марионеточного режима сепаратистов. При этом центральные фигуры, ответственные за массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы – Серж Саргсян и Сейран Оганян – все еще не привлечены к ответственности. Они находятся на территории Армении, и армянские власти даже не планируют выдавать военных преступников пострадавшей стороне. Эта несправедливость остается одной из нерешенных проблем в послевоенной нормализации отношений Баку и Еревана.

Не понесли никакого наказания и наемники из 366-го полка Объединенных сил СНГ, и командир полка Юрий Зарвигоров (не участвовавший в военных преступлениях, но ответственный за действия подчиненных). У совершенных ими злодеяний нет срока давности, все они должны быть осуждены, и пока они не получили свои приговоры, третий этап обеспечения Справедливости для Ходжалы останется незавершенным. Суд над бывшими сепаратистами дает надежду, что и эта задача в рамках глобального процесса стабилизации Южного Кавказа со временем будет выполнена.

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