Проект мемориального комплекса в Ходжалы утвержден

Проект мемориала Ходжалинского геноцида в Ходжалы утвержден министерством культуры Азербайджана. Строительство начнется в ближайшее время.
Минкультуры Азербайджана утвердило проект Ходжалинского мемориального комплекса, рассказал журналистам глава министерства Адиль Керимли в ходе посещения памятника "Крик матери" в связи годовщиной Ходжалинского геноцида.
"Реализация будет осуществляться Фондом Гейдара Алиева. В связи с этим уже есть утвержденный проект. В скором времени будет дан старт строительству"
- Адиль Керимли
Он передал, что фундамент здания уже заложен.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выпустил распоряжение о создании мемориального комплекса в Ходжалы, призванного сохранить светлую память жертв ужасной трагедии. На его строительство будет отведено 18,3 млн манатов из госбюджета.