Вестник Кавказа

Проект мемориального комплекса в Ходжалы утвержден

Плакат Справедливость Ходжалам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект мемориала Ходжалинского геноцида в Ходжалы утвержден министерством культуры Азербайджана. Строительство начнется в ближайшее время.

Минкультуры Азербайджана утвердило проект Ходжалинского мемориального комплекса, рассказал журналистам глава министерства Адиль Керимли в ходе посещения памятника "Крик матери" в связи годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Реализация будет осуществляться Фондом Гейдара Алиева. В связи с этим уже есть утвержденный проект. В скором времени будет дан старт строительству"

- Адиль Керимли

Он передал, что фундамент здания уже заложен.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выпустил распоряжение о создании мемориального комплекса в Ходжалы, призванного сохранить светлую память жертв ужасной трагедии. На его строительство будет отведено 18,3 млн манатов из госбюджета.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Министры культуры России и Азербайджана встретились в Баку

Министры культуры России и Азербайджана встретились в Баку

Два города Турции примут Дни азербайджанской культуры

Два города Турции примут Дни азербайджанской культуры

Тамаре Синявской вручили медаль и диплом в Баку

Тамаре Синявской вручили медаль и диплом в Баку

День города во второй раз ярко отметили в Лачине

День города во второй раз ярко отметили в Лачине

Министры культуры стран ШОС соберутся в Азербайджане

Министры культуры стран ШОС соберутся в Азербайджане

Дни культуры России открылись в Азербайджане

Дни культуры России открылись в Азербайджане

Дни культуры Беларуси в Азербайджане открылись концертом

Дни культуры Беларуси в Азербайджане открылись концертом

В Карабахе возьмут под защиту исторические памятники

В Карабахе возьмут под защиту исторические памятники

Шуша стала культурной столицей исламского мира

Шуша стала культурной столицей исламского мира

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы