В Ходжалы появится мемориал Ходжалинского геноцида

Светлая память жертв Ходжалинского геноцида будет увековечена в мемориальном комплексе, который построят в городе Ходжалы. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана.
Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида появится в городе Ходжалы. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В документе указывается, что мемориал сможет увековечить светлую память жертв Ходжалинской трагедии и поспособствовать международному признанию геноцида против азербайджанского народа.
Министерство культуры Азербайджана получит 18,3 млн манатов из госбюджета на строительство комплекса.