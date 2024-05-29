Вестник Кавказа

В Ходжалы появится мемориал Ходжалинского геноцида

В Ходжалы появится мемориал Ходжалинского геноцида
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Светлая память жертв Ходжалинского геноцида будет увековечена в мемориальном комплексе, который построят в городе Ходжалы. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана.

Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида появится в городе Ходжалы. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В документе указывается, что мемориал сможет увековечить светлую память жертв Ходжалинской трагедии и поспособствовать международному признанию геноцида против азербайджанского народа.

Министерство культуры Азербайджана получит 18,3 млн манатов из госбюджета на строительство комплекса.

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