В Ходжалы появится мемориал Ходжалинского геноцида

Светлая память жертв Ходжалинского геноцида будет увековечена в мемориальном комплексе, который построят в городе Ходжалы. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана.

Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида появится в городе Ходжалы. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В документе указывается, что мемориал сможет увековечить светлую память жертв Ходжалинской трагедии и поспособствовать международному признанию геноцида против азербайджанского народа.

Министерство культуры Азербайджана получит 18,3 млн манатов из госбюджета на строительство комплекса.