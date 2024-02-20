32 года Ходжалинской трагедии. Память жертв почтили в посольстве Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Москве сегодня почтили память жертв Ходжалы – азербайджанского городка, о котором теперь знают во всем мире.

Очень жаль, что знают недостаточно. Во всяком случае с 2006 года, с тех пор, как я был назначен послом, мы каждый год 26 февраля отмечаем трагическую дату, когда невиновные азербайджанцы погибли только потому, что были азербайджанцами.

- посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году это особая дата: мы отмечаем этот трагический день как победители, с гордо поднятой головой. Сегодня наш президент находится в Ходжалы. Это при всей трагичности ситуации дает нам силы. Господин президент, встречаясь с теми, кто выжил и с родственниками тех, кто выжил, еще раз сказал о том, что виновные этой трагедии рано или поздно будут наказаны. Некоторые из них уже отвечают на вопросы азербайджанского правосудия, но и остальные рано или поздно получат кару за то, что совершили геноцид мирного населения в Ходжалах 32 года назад.

- азербайджанский дипломат.

Российский политический аналитик Игорь Коротченко назвал события в Ходжалы чудовищным преступлением, совершенным армянскими военными, и незаживающей раной, о которой помнят и в Азербайджане, и в других странах:

Сегодня друзья Азербайджана и просто люди доброй воли, произносят слова сочувствия, скорби и разделяют справедливые требования о поиске и наказании армянских военных преступников, жертвами которых в ходе чудовищной резни стало мирное население. 613 мирных жителей Ходжалы – дети, женщины, старики, раненные - были зверски уничтожены. "Справедливость Ходжалы" и дата, которую все сегодня помнят и отмечают – это, прежде всего, дань памяти людям, ставшим жертвами чудовищной политики тогдашней Армении, которая выдвинула территориальные претензии, выступила инициатором развала Советского Союза и спровоцировала этот многолетний, кровавый, беспрецедентный в современной истории конфликт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместе с тем, мы с удовлетворением отмечаем, что справедливость в части, касающейся восстановления территориальной целостности Азербайджана и суверенитета, восторжествовала. Благодаря итогам Второй Карабахской войны, а также благодаря антитеррористическим мероприятиям, проведенным в 2023 году, сегодня Азербайджан полностью свободен от любых оккупантов. Страна эффективно, быстро развивается. Залечиваются раны войны. Принята масштабная программа возвращения беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджан найдет и покарает тех военных преступников, которые совершили чудовищный акт геноцида в Ходжалы

- Игорь Коротченко.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил соболезнования народу Азербайджана от имени всех многочисленных друзей этой страны:

Миллионы российских граждан знают об этой трагедии. Трагедия Ходжалы была организована преступниками-оккупантами с целью провести этническую чистку территорий Карабаха и семи районов вокруг него. Это, без сомнения, акт геноцида, который не имеет срока давности и виновные в этом жесточайшем военном преступлении против человечности должны быть даже через много десятилетий найдены и предстать перед справедливым судом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия Ходжалы показала в свое время народу Азербайджана, что только сильная армия может защитить мирных жителей от безжалостного, жестокого врага. Президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым была создана сильная армия, которая смогла освободить Карабах. Теперь, впервые за все это время, траурные мероприятия прошли и на месте этой жесточайшей трагедии - непосредственно в Ходжалы. Надеюсь, что никогда больше такие трагедии на земле Южного Кавказа не повторятся.

- Марков.