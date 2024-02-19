Президент Азербайджана заложил фундамент Мемориала жертвам Ходжалинской трагедии. Он также встретился с общественностью Ходжалинского района.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориала жертвам Ходжалинской трагедии, сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев также провел встречу с представителями общественности Ходжалинского района. Вместе они ознакомились с проводимыми в городе строительными работами.

Затем президент страны и представители общественности посетили город Ханкенди.

Ходжалинская трагедия

Напомним, трагедия в азербайджанском городе Ходжалы произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в результате которой были убиты 613 человек. Еще 1 275 азербайджанцев были взяты в плен, 150 жителей города пропали без вести.

Армянские националисты при поддержке наемников полностью разрушили город, в котором произошла массовая резня. Сегодня траурные мероприятия впервые проходят в самом Ходжалы.