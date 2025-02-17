Вестник Кавказа

Ильхам Алиев опубликовал пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Ильхам Алиев опубликовал пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинского геноцида. Публикацию об этом в соцсетях разместил президент страны Ильхам Алиев.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев разместил в социальных сетях публикацию в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Опубликованное изображение сопровождается подписью:  «26 февраля. Ходжалинский геноцид».

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянскими националистами при поддержке наемников были совершены массовые убийства азербайджанцев, проживавших в городе Ходжалы. Тогда погибло 613 человек, 150 пропали без вести, 1275 ходжалинцев оказались в плену, также более 5 тыс горожан стали вынужденными переселенцами.

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