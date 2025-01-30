Реджеп Тайип Эрдоган: в Турции чтят память жертв Ходжалы

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю годовщины трагедии в азербайджанском Ходжалы, отметив: братские народы Турции и Азербайджана всегда были едины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил в своем аккаунте в соцсетях обращение в связи с 33-й годовщиной Ходжалинской трагедии в Азербайджане.

"В 33-ю годовщину Ходжалинской резни, трагедии, о которой мы никогда не забудем, я с глубокой скорбью чту память наших убитых азербайджанских братьев"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства выразил свои соболезнования братскому народу Азербайджана, подчеркнув: "Мы едины и в хорошие, и в плохие времена".

Напомним, ранее министерство иностранных дел Турции в социальной сети X почтило память жертв Ходжалинского геноцида в Азербайджане, отметив: "Ровно 33 года назад, в Ходжалы, были жестоко убиты невинные азербайджанцы. Мы с глубоким уважением и молитвой вспоминаем их священную память и продолжаем носить боль Азербайджана в наших сердцах".