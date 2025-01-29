МИД Турции: турецкий народ скорбит по жертвам геноцида в Ходжалы

Министерство иностранных дел Турции почтило память жертв Ходжалинского геноцида, отметив: вместе с народом Азербайджана его боль и память о тех событиях несет в своих сердцах и турецкий народ.

Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X почтило память жертв Ходжалинского геноцида в Азербайджане.

"Ровно 33 года назад, в Ходжалы, были жестоко убиты невинные азербайджанцы. Мы с глубоким уважением и молитвой вспоминаем их священную память и продолжаем носить боль Азербайджана в наших сердцах"

- МИД Турции

В турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянская военщина при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над 2500 его мирными жителями, которые пытались спастись, двигаясь в направлении города Агдам.

Армянские вооруженные формирования из засады в упор расстреливали безоружных людей: были убиты 613 мирных граждан, среди которых потом насчитали 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. До сих пор не известно о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, напомнили в турецком МИДе.