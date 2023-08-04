Фейсал I: чем знаменит король Ирака и Сирии

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90 лет назад, 8 сентября 1933 года, в Берне от внезапного сердечного приступа умер король Ирака Фейсал I. Это был правитель, чья биография подобна авантюрному роману, ключевая часть которого, отражена режиссером Дэвидом Лином в великом фильме "Лоуренс Аравийский".

Фейсал в кино

Сэр Алек Гиннесс (будущий исполнитель роли Оби-Ван Кеноби и Евграфа Живаго), сыгравший Фейсала в "Лоуренсе Аравийском", достоверно отразил ключевые черты характера будущего правителя Сирии и Ирака – твердость духа, восточную хитрость, решительность и при этом умение находить дипломатический компромисс. Одно слово - настоящий джедай.

Фейсал в жизни

Фейсал был третьим ребенком в семье шерифа Мекки Хусейна ибн Али. Он был потомком, в 36-м поколении, дочери пророка - Фатимы. Начальное образование получил в Хиджазе, продолжил учебу в Стамбуле, точнее его перевезли в столицу Османской империи. Султан Абдул-Гамид с подозрением относился к этой семье.

Только в 1908 году с отцом и братьями Фейсал вернулся домой. Это историческое место возникновения ислама — здесь находятся священные города Мекка и Медина. С 1519 года территория входила в состав Османской империи, но к началу ХХ столетия стало очевидно, что противоречия Хиджаза и Константинополя приобретают все более жесткий и необратимый характер. Истоки арабского восстания формировались задолго до начала Первой мировой войны, но именно Фейсалу и его отцу Хусейну довелось сыграть ключевую роль в создании независимых арабских государств.

Фейсал и османы

Внешне отношения Хиджаза с Османской империей до определенного момента сохраняли все признаки лояльности. В 1913 году Фейсал был избран представителем от города Джидда в османский парламент. В декабре 1914 года отец Фейсала отправил его с миссией в Константинополь, чтобы обсудить просьбу Энвера и Джемаль-паши об участии арабов в войне и приступить к формированию в Дамаске арабских воинских подразделений. Но к этому моменту сам Хусейн (через второго сына – Абдаллу) уже имел тайные контакты с британскими военными и получил информацию, что, по мнению англичан, титул халифа должен принадлежать не турецкому султану, а арабам (в лице Хусейна). Это был политический "пряник", от которого, впрочем, в силу неофициального характера бесед можно было легко отказаться.

Однако шериф Мекки и сам не доверял британцам в полной мере. Поэтому Фейсалу было поручено установить прямые связи с т.н. младоарабами и дамасскими реформаторами. Цели этих движений были неразрывно связаны с независимостью и единством арабов. Но первоначально в ограниченном формате - в составе Османской империи. Однако диалога с Энвером не получилось. После 1913 года младотурецкое правительство ответило на просьбу арабов тем, что были произведены многочисленные аресты и закрыты оппозиционные газеты и журналы в арабских вилайетах.

Фейсал и саудиты

Тем временем обострились отношения семьи Хусейна с другим опасным противником – саудитами. В центре противоречий стоял религиозный вопрос, поскольку Хиджаз с 1911 года не пускал салафитов в Мекку и Медину. Саудиты были сильными и опасными противниками. К 1913 году Ибн Сауд захватил прибрежную область Эль-Хаса и ряд важных крепостей. Таким образом, перед Хиджазом стоял не только вопрос обретения независимости и силы через балансирование между Лондоном и Константинополем, но и противодействие попыткам других арабских племен стать центром влияния в регионе.

Фейсал в Первой мировой

С началом Первой мировой войны в арабском мире хрупкое равновесие было обрушено. Все стороны были заинтересованы в поддержке арабов на ближневосточном театре военных действий. Турция фактически взяла Фейсала в заложники, рассматривая этот шаг как гарантию лояльности со стороны Хусейна. Но линия младотурок на ограничение амбиций арабских вождей не устраивала семью шерифа Мекки.

Англичане тем временем продолжали интриговать. Верховный комиссар в Египте Мак-Магон в октябре 1915 года обещал Хусейну признать его королем будущего государства, которое должно было охватывать все арабские страны Азии, за исключением Ливана, запада Сирии, юга и востока Аравии. Они скрывали от арабов, что еще в мае 1916 года между Россией, Англией и Францией состоялось соглашение о разделе азиатской Турции. Россия должна была получить Эрзерум, Трапезунд, Ван и Битлис; Франция и Англия делили между собой сферы влияния в Сирии и Месопотамии (так называемый договор Сайкса—Пико).

Тем временем шериф Мекки сохранял неопределенную позицию, пока Фейсал не бежал из-под опеки младотурок. После этого, 8 июня 1916 года шериф Хусейн поднял восстание. У него было 50 тысяч человек, но всего 10 тысяч ружей. При поддержке флота Антанты, установившего контроль над Красным морем, 10 июня арабы атаковали порт Джидда, и 16 июня османский гарнизон капитулировал.

Именно в этом году Фейсал встретился с капитаном Лоуренсом, младшим офицером британской разведки, который искал лидера для руководства хашимитскими силами. Режиссер "Лоуренса Аравийского" несколько упрощенно трактует отношения между ними, но остается факт – вскоре после войны Лоуренс вернул свои ордена королю Георгу со словами, "я дал королю Фейсалу известные обещания, поскольку эти обещания выполнены не были, быть может, придется сражаться против англичан. А при таких условиях не считаю возможным носить британские ордена". Впрочем, эти разочарования были еще впереди.

Эпичное занятие приморского города Акабы позволило наладить снабжение арабского корпуса, укрепив его британской авиацией. В сентябре 1918 года арабский контингент сыграл решающую роль в сражении при Мегиддо. Именно арабы под командованием Т. Э. Лоуренса и Нури ас-Саида разрушили железнодорожные линии на стыке железной дороги Хеджаз, снабжавшей османскую армию в Аммане, и Палестинской железной дороги, снабжавшей османские армии в Палестине. Когда силы Антанты атаковали турецко-германские позиции с фронта, арабы внезапным ударом в тылу перерезали все три железные дороги.

30 сентября 1918 года арабы подошли к Дамаску, и обнаружили, что арабские националисты из числа жителей города уже подняли флаги арабского восстания. На следующий день в город вступили британские части.

Хусейн ибн Али объявил себя королем, претендуя на объединение под своей властью всех бывших арабских провинций Османской империи. Однако ему не удалось этого сделать даже в пределах Аравии, не говоря уж о прочих регионах, которые Великобритания и Франция предпочли разделить между собой. Хусейн стал лишь королем Хиджаза. Здесь стоит отметить необычный факт – отец (Хусейн) был великим воином, но сын его (Фейсал) показал себя выдающимся и терпеливым дипломатом.

Именно он возглавил арабскую делегацию на Парижской мирной конференции, где изложил свои требования: единое всеарабское королевство с включением в него Сирии, Месопотамии и Палестины. Англичане якобы благоволили его планам, но всячески кивали на упрямых французов, которые не воспринимали аргументы Фейсала. Это была отнюдь не самая тонкая дипломатическая игра, для победы в которой арабским лидерам не хватало союзников и ресурсов.

Тогда наш герой решается на один из первых в своей жизни авантюрных шагов. Без согласования с Францией и Англией, 7 марта 1920 года правительство Сирийского национального конгресса провозгласило Фейсала королем Арабского королевства Сирия (Великая Сирия). Но продержался на сирийском престоле король всего несколько месяцев. В апреле 1920 года конференция в Сан-Ремо предоставила Франции мандат на Сирию, что привело к франко-сирийской войне. Фейсал был изгнан из страны.

Но в этот момент удача повернулась к нему лицом. Британское правительство, решило отойти от прямого управления территорией Ирака и создать монархию на время действия мандата. 23 августа 1921 года Фейсал I был провозглашен королем Ирака. Согласно договору он был обязан консультироваться с британским верховным комиссаром по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, что Фейсал I и делал до истечения срока действия мандата.

Увы, его отцу Хусейну к этому моменту довелось пережить горечь поражения. Должность шерифа Мекки была упразднена, управлять городом стали саудиты, мечта потомков Фатимы об арабском государстве, простирающемся от Йемена до Сирии, осталась лишь мечтой.

История Фейсала I оказалась более счастливой. Став во главе нового государства, иракский король смог поставить себя в более независимое отношение к своим европейским покровителям. К концу жизни ему удалось освободиться от английской опеки. В 1932 году Ирак официально провозглашен независимым государством и вступил в Лигу Наций. В последние годы правления Фейсал I заключил договоры о дружбе с соседними Монархиями Ирана, Трансиордании и Египта, способствовавшие улучшению обстановки в Ближневосточном регионе.

Его жизнь прервалась на 50 году жизни. Прекрасное описание личности короля незадолго до его скоропостижной кончины оставил Марк Алданов: "Все достаточно понятно в Фейсале. Арабский патриот, властолюбец с чертами подлинного душевного благородства, природный вождь, или, в переводе на европейский политический язык, диктатор, но диктатор особого образца. Став королем, он не казнил своих политических врагов и даже не создал для них концентрационных лагерей".