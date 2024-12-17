Что Макрон забыл в Сирии?

Не успел Асад приземлиться в Москве, как Франция открыла свое посольство в Дамаске. Откуда у Парижа такое рвение? Ответ кроется отчасти в истории.

Франция в Сирии: начало

Владычествовавшая в прошлом на заморских просторах Франция долгое время не могла проникнуть на Ближний Восток. Решение пришло в виде развала Османской империи. В разгар Первой Мировой войны, основываясь на расчетах, что Антанта добьется победы над Портой, французский дипломат Франсуа Жорж-Пико в 1916 году подписал с англичанином Марком Сайксом подписали соглашение о разделе османских владений. Парижу должна была отойти юго-восточная Турция, Курдистан, Ливан и Сирия. Уже после войны в 1920 году в Сан-Ремо по результатам франко-британской конференции был установлен протекторат Франции над Ливаном, Сирией и Хатаем (последний передан Турции после референдума 1939 года).

Подчинение Сирии произошло не бескровно. Арабские племена рассчитывали на выполнение обещаний британцев о создании после падения Османской империи своего государства от Сирии до Йемена. В обмен на это арабы подняли восстание и помогли Антанте одолеть турок. Однако после войны никто своих обещаний не сдержал.

Французы требовали полного выполнения соглашения в Сан-Ремо, высадили свой десант у побережья Ливана и поставили провозглашенному королю Сирии Фейсалу ультиматум: либо подчинение, либо отречение. Фейсал отрекся, однако военный министр Арабского королевства Сирия Юсеф аль-Азмех дал бой 12-тысячному французскому войску. Битву в ущелье Майсалун в 25 км к западу от Дамаска сирийцы проиграли. В 1923 году в соответствии с решением Лиги Наций Франция официально получила мандат над Сирией, продлившийся до 1943 года. Де-факто же французские военные оставались в Сирии и Ливане вплоть до 1946 года.

Сирийцы рассматривают Францию как оккупанта и силу, лишившую Сирию части территорий. Ведь именно Париж содействовал передаче провинции Хатай новообразованной Турецкой Республике.

Франция и независимая Сирия

После обретения Сирией независимости отношения с Францией балансировали между историческими обидами и общностью. Французы пытались сохранить влияние на бывшую подмандатную территорию. Например, бывший президент Жак Ширак оказался единственным западным лидером, кто присутствовал на похоронах сирийского лидера Хафеза Асада. При этом тот же Ширак критиковал внешнюю политику Асада в Ливане и обвинил его в убийстве ливанского премьера Рафика Харири, требовавшего после своей отставки вывода сирийских войск.

В нулевые годы над Сирией сохранялся шлейф асадовского участия в Гражданской войне в Ливане. Дамаск был в изоляции даже после отвода армии из Ливана в 2005 году. Французский президент Николя Саркози пытался улучшить отношения Сирии с Западом. Он отправился в Дамаск и встретился с молодым президентом Башаром Асадом. Саркози был единственным западным лидером, посетившим Сирию после устранения Харири. Более того, в 2008 году Асада приняли в Париже, и сириец участвовал в параде 14 июля в качестве почетного гостя.

Вплоть до "Арабской весны" Франция была первой среди западных стран, но не лидирующей внешней силой в Сирии.

Франция в годы кризиса в Сирии

После начала гражданской войны Париж пошел на полный разрыв с Дамаском и требовал отставки Башара Асада. Франция пыталась быть эталоном как дружбы, так и вражды с Асадом. В 2012 году на фоне обвинений в применении химического оружия Франсуа Олланд рассчитывал на проведение с целью свержения Асада военной операции вместе с НАТО, как совсем недавно было сделано в Ливии. Однако из-за отсутствия поддержки парламентами Британии и США Дэвид Кэмерон и Барак Обама оставили его в одиночестве, и Олланд с облегчением воспринял российское посредничество.

В дальнейшем французы утратили видимость лидерства. После распространения террористических организаций в Сирии, а также в Ираке ведущая роль перешла к американцы, сформировавшим антитеррористическую коалицию, к которой присоединились французы. На земле главными союзниками НАТО стали курдские ополченцы из Отрядов народной самообороны (у кого основным куратором был Пентагон). Вместе с американцами и англичанами в составе сил Международной коалиции французы разместили отряды на северо-востоке Сирии, хотя силы и были достаточно скромными - всего 200 человек.

Натовский зонтик Франция использовала в силовых акциях против сирийской армии. В апреле 2018 года под предлогом применения химоружия в Думе вместе с ВВС и ВМФ Великобритании и США французские военные нанесли серию ракетных ударов по объектам в Сирии.

Франция и Сирия после Асада

Свержение Башара Асада 8 декабря 2024 года во Франции восприняли как успех и победу демократии. "В этот исторический для Сирии и сирийского народа день Франция приветствует падение режима Башара Асада 8 декабря 2024 года, после более 13 лет жестоких репрессий против собственного народа", - так МИД республики оценил это историческое событие. В том же заявлении сделан призыв к мирному транзиту и обозначена готовность Франции содействовать примирению и восстановлению в Сирии. "Наконец-то пал варварский режим", — сказал Эммануэль Макрон.

В первые дни смены власти в Дамаске, 11 декабря, в Париже состоялось другое историческое событие - открытие восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. Приглашенный на церемонию Дональд Трамп поспешил заявить, что США и Франции не будут вмешиваться в сирийские дела, и "им придется самим справляться", имея ввиду сирийцев. Но уже через четыре дня в Париже объявили, что готовят к отправке в Сирию четверых дипломатов.

Исполняющий обязанности главы МИД республики Жан-Ноэль Барро не скрывал, что наряду с "установлением первоначальных контактов с новыми властями и оценкой насущных потребностей населения в гуманитарном плане" целью дипмиссии является "возвращение нашего влияния" в Сирии, полностью утраченного 12 лет назад. Причем слово "влияние" идет первым в списке намерений. На начальном этапе Париж, как и в недавнем прошлом, пытается действовать в тандеме натовских стран: свои заявления Барро сделал на конференции по Сирии в иорданском Акабе, где присутствовали также его коллеги из США, ЕС и Турции.

На той конференции страны НАТО и арабские государства установили условия, на которых они готовы к диалогу с новыми сирийскими властями, и французский министр отметил, что в Париже "нет наивности" по поводу прошлого "исламистских группировок", так что Франция будет "с большой бдительностью" следить за переходным периодом.

17 декабря группа французских дипломатов прибыла в Дамаск и встретились с представителями переходного правительства. В этот же день над зданием посольства Франции был поднят сине-бело-красный флаг. Французские дипломаты на встрече отметили важность соблюдения прав всех сирийцев, включая женщин и этнорелигиозных меньшинств. Позиция Парижа будет выстраиваться в соответствии с этими критериями, а также с учетом борьбы с террористическими формированиями, заявили они. Спецпосланник Франции по Сирии сообщил о готовности своей страны оказать гуманитарную помощь освобожденным из тюрем заключенным. Париж настаивает на создании инклюзивного правительства.

Зачем Франции сегодня Сирия?

Французы отдают себе отчет, что на дворе не начало XX века и даже не нулевые годы XXI века. Конкуренция в новой Сирии будет огромная, и в ней нужно учитывать доминирующую роль ненавидимой французским руководством Турции. Команде Макрона предстоит работать в тяжелых условиях. Две популярные темы сейчас в Сирии - Израиль и курды. Против курдов французы ничего сказать не могут. В 2019 году Макрон раскритиковал намерение Трампа уйти из Сирии, обвинив НАТО в "смерти мозга", и военную операцию Турции против YPG. При этом для проформы французские делегаты упомянули территориальную целостность Сирии, надеясь, что курды и новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа найдут общий язык без турецкого вмешательства.

А вот надавить на Израиль будет не так трудно, даже если Тель-Авив - более важный исторический союзник, чем обманутые Западом курды. Сейчас обстоятельства благоприятствуют осуждению Израиля. Десятки тысяч убитых в Газе - факт. Недавно ЦАХАЛ входил на территорию другой бывшей колонии Франции - Ливана. Оккупацию Голанских высот после смены власти в Дамаске тоже не скроешь. МИД Франции 11 декабря потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии. Макрону терять нечего, отношения с Нетаньяху испорчены после французских призывов не поставлять оружие Израилю. Зато тему Голанских высот можно использовать, чтобы понравиться новым властителям Сирии, чем сейчас занимаются и остальные игроки.

Каковы интересы Франции в Сирии? Во-первых, это историческая зона влияния. По заявлению главы МИД, Франция как бы возвращается "к себе домой", а не заходит в неосвоенные просторы. Во-вторых, в Сирии у Франции есть экономические цели. Географически арабская страна является окном Ближнего Востока в Средиземноморье и Европу. В случае реализации транспортных и энергетических проектов, как, например, из Катара, где у Франции есть военное присутствие, Париж хотел бы держать руку на пульсе. Французская нефтяная компания Total активно работал в Катаре. Не исключено, что в возможном газопроводе из Катара в Сирию она будет иметь свою долю.

90% запасов нефти Сирии находятся в Заевфратье. Французским компаниям необходимо добро нового Дамаска для их разработки, потому что судьба курдской автономии-независимости неизвестна. Наконец, Франции нужно присутствие в Сирии, чтобы развить влияние в стратегически важном Средиземноморье. В придачу к Кипру и политическому влиянию в Ливане Сирия стала бы важным активом, учитывая, что из Африки, в том числе из Ливии, французов выгнали Россия и Турция.

Конкуренция за Сирию

В недавнем враги Макрон и Эрдоган не гнушаются сотрудничества и кооперации по Сирии. 18 декабря они провели телефонный разговор и обсудили региональные вопросы. Турецкий лидер сделал акцент на территориальную целостность Сирии и поддержал открытие французского посольства. Эрдоган также заявил о начале работ по возврату сирийских беженцев на родину и необходимость международного сотрудничества. Анкаре, которая разместила у себя 3 млн сирийцев, нужны деньги и международная поддержка для снятия санкций с нового режима. Без этого вернуть беженцев из Турции будет сложно. Турецкие строительные компании готовы приступить к восстановлению домов, дорог, больниц и других объектов, но нужны деньги.

Франция как член СБ ООН может поспособствовать снятию санкций и открыть путь для иностранной помощи и инвестиций в арабскую страну. Если французы открыли только посольство, то турки уже отправили в Дамаск главу МИД Хакана Фидана. Поэтому, мечтая о "подмандатной Сирии 2.0", Макрон будет вынужден вести дела с турецким визави.

Еще одной целью для Франции можно обозначить конкуренцию с Россией. Если с Турцией еще как-то создают видимость партнерства, то с Россией оно невозможно. Макрон - один из главных ястребов в противодействии Москве. Он нервно наблюдает, как при опоре на Кремль африканские режимы выдворяют французских военных из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Поэтому вернуться в Дамаск французы хотят так, чтобы нанести России контрудар, и в идеале добиться вывода российских военных баз. Удастся ли это сделать - вопрос. Ведь опять-таки многое зависит от Турции, которая не торопит Россию, и самих властей Сирии.

Лично для Макрона свержение Асада - один из немногих внешнеполитических успехов. Поражений много - Южный Кавказ, Африка, Ливия , Украина, а вот побед почти нет. Макрон позиционирует событие в Сирии как победу европейской/западной демократии. Макрон уже давно пытается соизмерить скромные способности Франции со своими непомерными амбициями. Даже если не он лично сверг Асада, то где-то в мемуарах всегда можно будет приписать победу "новому Наполеону".