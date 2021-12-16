Что посмотреть в Сигнахи: небанальные достопримечательности грузинского “города любви”

Средневековый город-крепость Сигнахи - это одно из самых популярных туристических мест Кахетии. В начале 2000-х годов этот город на холме получил статус "города любви" в рамках кампании по развитию туризма. Расскажем, чем заняться в Сигнахи, как добраться до Сигнахи и куда отправиться дальше в Кахетии.

Сигнахи оправдывает романтичное название города любви, этому образу способствуют множество извилистых улочек, красивые дома с деревянными балконами и крепостные стены города. Местный ЗАГС был знаменит тем, что проводил бракосочетания круглосуточно по требованию, но теперь он работает снова по расписанию. Однако желающих пожениться, в том числе и иностранцев, все равно много, поэтому по улицам города периодически разъезжают свадебные кортежи.

Большинство туристов приезжают в Сигнахи в рамках однодневной поездки из Тбилиси ради горных видов, посещения Бодбийского монастыря и дегустаций вина в кахетинских винодельнях. Но в Сигнахи и окрестностях есть что посмотреть кроме этого, причем здесь хорошо в любое время года.

Что сделать в Сигнахи: 8 небанальных занятий

© Фото: Gerd Eichmann/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Посетить секретную башню у церкви Святого Стефана

Городские стены Сигнахи были возведены в середине XVIII века под покровительством царя Ираклия II, правившего Кахетинским царством. Крепостные стены были призваны защищать торговцев и горожан, которые могли укрыться в безопасности цитадели во время осады. Протянувшиеся на 4,5 км стены города включают 23 дозорные башни и полдюжины арочных городских ворот, каждые из которых названо в честь ближайшего поселения. Есть несколько мест, где можно безопасно подняться на стены по лестницам, чтобы полюбоваться потрясающим видом на раскинувшуюся внизу Алазанскую долину. Одна из самых красивых смотровых площадок города находится на башне рядом с церковью Святого Стефана.

Башня расположена в северо-западном углу стены, вход в нее находится внутри церковного двора, до которого, в свою очередь, ведет длинная лестница с улицы. Сначала кажется, что проход ведет в соседний ресторан "Бурджи", но нужно подняться по лестнице до самого верха. Нужно продолжить подниматься выше, мимо двери в церковь, до вершины оборонительной дозорной башни. Перед взглядом откроется панорама Сигнахи и долины, обрамленная крышами из глиняной черепицы. Рядом есть участки стены, по которым можно осторожно пройтись.

Поскольку вход на башню и этот участок стены находится на территории церкви, доступ возможен только во время ее работы. Поэтому лучше приходить утром-днем, а не вечером. Хотя посещение церквей в Грузии бесплатное, но иногда у ворот собирают пожертвования в размере 1 лари.

© Фото: Gerd Eichmann/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Пройти к источнику Святой Нино

Монастырь Святой Нино в Бодбе, он же Бодбийский женский монастырь - это одна из самых посещаемых достопримечательностей Сигнахи. Раньше здесь было очень тихо, с увеличением притока туристов появилось кафе и большая парковка перед входом. Но большинство туристов не посещают другую особенную церковь. Рядом со зданием монастыря находится маленький храм Святых Завулона и Сусанны, посвященный родителям Святой Нино. Церковь построена из речного камня, что контрастирует с нарядным, облицованным мрамором главным храмом. Под часовней скрыт природный источник пресной воды. Считается, что этот источник забил, когда Святая Нино - проведшая последние годы жизни в Бодбе и похороненная на территории монастыря - преклонила колени для молитвы в этом месте в лесу.

Воды источника ценятся за их целебные свойства, привлекая паломников. В отличие от большинства других источников в Грузии, в источник Святой Нино также можно окунуться. Здесь установлены приспособления, позволяющие полностью погрузиться в небольшую купель; мужчины и женщины заходят по очереди за занавеску. Даже сам путь через лес к источнику считается актом покаяния. Прогулка по тенистой тропе от территории основного комплекса Бодбийского монастыря до источника занимает около 20 минут. Тропа на некоторых участках довольно крутая, так что нужно выделить час на спуск и подъем. К источнику также ведет подъездная дорога с основной трассы на Цнори.

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Сфотографировать загадочную скульптуру "Мир"

Ценители советского архитектурного искусства в Сигнахи и окрестностях обнаружат несколько интересных экземпляров. Помимо мемориала ВОВ в городе, в соседних селах можно увидеть и другие памятники и мозаики. Особенно среди них выделяется скульптура "Мир" работы скульптора Нугзара Манджапарашвили, расположенная около села Земо Магаро. Созданная в 1970-х годах скульптура изображает полулежащую-полулетящую женщину с развевающимися волосами, которая представляет собой "ангела мира" Холм, на котором стоит скульптура, отделен от дороги рощей из 400 деревьев, посаженной в память о Второй мировой войне.

Посетить музей Нико Пиросмани

Известный грузинский художник-самоучка Нико Пиросмани родился в деревне Мирзаани, расположенной к юго-востоку от Сигнахи, в 1862 году. Хотя коллекцию его работ можно увидеть в национальном музее Сигнахи, чтобы большу узнать о художнике, стоит посетить место, где он вырос. Дом-музей Пиросмани посвящен жизненному пути примитивиста. Деревянный домик на участке был построен художником для его сестры и ее 10 детей. Этот участок земли принадлежал семье Пиросмани, сам художник родился и вырос здесь же.

Внутри скромного дома представлена коллекция мебели того периода, включая пять оригинальных предметов той эпохи.Также на территории в советское время был построен большой музей современного искусства для демонстрации сохранившихся работ Пиросмани. Последние два года он находится на реставрации. Вход в музейный комплекс стоит 1 лари с человека, включая экскурсию по дому.

Увидеть монастырь Святого Стефана

Считается, что монастырь Хирса был основан в селе Тибаани в VI веке святым Стефаном Хирсским - одним из тринадцати ассирийских отцов, которые основали ряд монастырей в Грузии. Эти подвижники сыграли ключевую роль в укреплении христианства в Картли. Расположенная вдалеке от туристических маршрутов церковь обладает уникальным коническим куполом (добавлен в X веке, когда базилику перестроили в купольную церковь) и соединенными между собой боковыми часовнями. Внутри этой церкви очень красиво падает свет, а на одной из стен можно увидеть надпись 1822 года, благодарящую царя Александра I за помощь в восстановлении. В церковном дворе много старых надгробий.

Исследовать село Мачкаани

Предгорья к югу от Сигнахи усеяны интересными селами: Квемо Магаро, Мирзаани, Тибаани и Арбошики. Особенно симпатично в Нижнем Мачкаани, расположенном в 25 минутах езды от Сигнахи. Центр местной культурной жизни - это Мачкаанский театр, открытый в 1899 году на деньги, собранные местной общиной в течение десятилетия. Этот театр пытались восстановить в середине 2010-х годов, даже проводилась серия спектаклей, но на данный момент он снова заброшен. В окна видно лишь частично обрушившийся потолок, театральные декорации и части скульптуры. При этом Мачкаани - это весьма аутентичная грузинская деревня, где есть мемориал ВОВ и дома с декоративными деревянными балконами. По дороге вниз из Сигнахи также можно остановиться в деревне Ульяновка, где можно посмотреть на деревянные дома, построенные духоборцами.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Прогуляться по лавандовому полю

Nukriani Lavender - это одна из нескольких лавандовых ферм, расположенных в этой части Грузии. Здесь произрастает более 4 тысяч лавандовых кустов. Ферма находится в 20 минутах езды от Сигнахи, а в сезон цветения она доступна для фотосессий. Лаванда в Грузии, как правило, цветет с середины до конца июня. Здесь также есть небольшой магазин, где можно купить саженцы, кулинарную продукцию и эфирные масла. Но в 2025 году ферма была закрыта, поэтому о возможности посещения стоит уточнять заранее.

Побывать на воскресном базаре в Бодбискхеви

Воскресные рынки - это важная часть сельской жизни в Грузии. Базар в Бодбискхеви, проходящий в Джугаани - один из самых крупных. На рынке обычно предоставлен большой ассортимент продуктов, в том числе дикий мед, грибы, фрукты и чай. Сюда приезжают закупаться как рестораторы Сигнахи, так и хозяйки со всей Кахетии. Рынок работает только по воскресеньям, он открывается в 6 утра и заканчивается сразу после полудня.

© Фото: Giftzwerg 88/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как добраться до Сигнахи из Тбилиси?

Сигнахи находится в чуть более чем 100 км от Тбилиси по Кахетинскому шоссе. Эта дорога в настоящее время модернизируется, постоянно вводятся в строй новые объездные участки. Время в пути составляет чуть менее 2 часов.

Если нет собственного или арендованного автомобиля, можно воспользоваться общественным транспортом, маршрутки и совместные такси отправляются с автовокзалов Навтлуги (около метро Самгори) и Исани в течение дня. Проезд на маршрутке из Тбилиси в Сигнахи стоит 12 лари (345 рублей), ехать 2,5 часа, а на общем такси можно добраться за 20-25 лари (575-720 рублей) за 1,5-2 часа с чуть большим комфортом.

Кроме того, можно арендовать трансфер с водителем, который довезет вас до Сигнахи, по пути останавливаясь у некоторых достопримечательностей. Цены на частный трансфер за поездку начинаются от 169 лари (4,8 тысяч рублей).

Большой популярностью пользуется вариант поездки в Сигнахи в рамках экскурсионного тура, однодневного или многодневного в Кахетию. Обычно цена таких однодневных групповых поездок начинается от 1500 рублей.

© Фото: Gerd Eichmann/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Куда отправиться после Сигнахи?