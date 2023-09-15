Что попадет в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в этом году

Завтра Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО начнет рассматривать 50 новых объектов - культурных и природных, представленных на получение статуса в рамках системы ЮНЕСКО. Среди кандидатов много знаковых мест Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа. О некоторых из них - рассказываем в этом материале.

Гирканские леса Азербайджана и Ирана

Кандидат от 2022 года на попадание в Список всемирного наследия - Гирканские леса Азербайджана и Ирана. Гирканские леса простираются на 850 километров от Талышских гор в Азербайджане до иранского Эльбурса. Горные системы Азербайджана и Ирана формируют климатической барьер и водораздел между Иранским нагорьем и Каспийским морем, благодаря чему в регионе выпадает достаточное количество осадков, наполняющих реки и ручьи, впадающие в Каспийское море. Свое имя Гирканские леса получили по историческому древнегреческому названию региона, в котором они произрастают - Гиркания.

Фото Азербайджанское географическое общество

Гирканские леса - уникальный лесной массив, сформировавшийся 25-50 млн лет назад, с исключительной флорой и фауной. В 2019 году иранская часть Гирканских лесов уже была внесена в Список ЮНЕСКО, и, возможно, в этом году вся территория, в том числе азербайджанская, окажется в 'этом cписке.

Оленные камни Монголии

В Монголии археологических комплексов и памятников бронзового века. Самые удивительные и ценные из них - оленные камни, которые обычно расположены рядом с погребальными сооружениями - керексурами. В таких местах петроглифы тоже не редкость, что делает их еще более уникальными.

Похоронные традиции бронзового века и раннего железного века в виде оленных камней представлены в основном в Монголии и некоторых странах Центральной Азии, а также в ряде регионов России. Своё название оленные камни получили благодаря художественному изображению оленей на них. Оленной камень представляет собой длинную гранитную плиту с четырьмя плоскими гранями, на которых нанесены различные рисунки. Оленные камни Монголии, которым более трех тысяч лет, одно из ценнейших свидетельств древней кочевой культуры.

Заравшан-Каракумский коридор, Узбекистан/Туркменистан/Таджикистан

Заравшан-Каракумский коридор - один из 54 маршрутов Шелкового пути. Начинается коридор в населенном пункте Хисорак в Таджикистане и заканчивается в туркменском Кушмейхане. Длина коридора - 866 километров, и проходит он через три центральноазиатские страны: Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Коридор, использовавшийся со II по XVI век, служил важнейшим элементом торговли и культурного обмена, способствовал распространению религий и духовных идей.

Заравшан-Каракумский коридор был представлен в качестве кандидата на добавление в Список наследия ЮНЕСКО, поскольку он является культурным наследием народов Центральной Азии и отражает значительные достижения в городском планировании, архитектуре, монументальном искусстве, науке и технологиях, которые стали возможны благодаря активному взаимодействию и диалогу цивилизаций, расположенных вдоль Шелкового пути.

Персидский караван-сарай, Иран

Караван-сарай - это одна из важнейших форм персидской архитектуры, которая появилась в результате развития торговых маршрутов. Поскольку через Иран проходили Великий шелковый путь, Царская дорога, Хорасанская дорога и два паломнических пути, соединявшие целые цивилизации, в стране было создано огромное количество караван-сараев. Само слово ”караван-сарай”, означающее ”дом, пристанище для путников”, пришло из персидского языка.

Для представления в Списке ЮНЕСКО из всех караван-сараев, расположенных на территории Ирана и охраняемых государством, были отобраны 25. Караван-сараи - уникальные образцы иранской архитектуры, представляющей различные стили, эпохи, а также регионы страны.

Гордион, Турция

Турецкий город Гордион расположен в 70 км от Анкары, в Центральной Анатолии. Гордион был столицей исторической области Фригия с X по IV век до н.э, а затем был завоёван Александром Македонским. Считается, что город связан с фригийским царём Мидасом, и именно здесь Александр Македонский разрубил Гордиев узел. Гордион считается одним из важнейших центров древнего мира.

В окрестностях Гордиона более 150 погребальных курганов - тумулусов - самое большое количество в Центральной Анатолии. Созданы они были с IX по III-II века до н.э. Самый большой из тумулусов Гордиона - Гробница Мидаса высотой 53 метра.

Культурный ландшафт хыналыгцев и маршрут сезонной миграции ”Коч йолу”, Азербайджан

Деревня Хыналыг - самое высокогорное поселение в Азербайджане, расположенное на севере Главного Кавказского хребта. Согласно археологическим находкам, первые поселения на территории Хыналыга появились почти четыре тысячи лет назад. Учёным удалось установить связь между прошлым Хыналыга и историей Кавказской Албании. Жители Хыналыга говорят на собственном уникальном языке.

Исключительная средневековая архитектура домов Хыналыга отражает культурную и социальную жизнь хыналыгцев - кочевого и малочисленного народа Кавказа. Село Хыналыг окружено субальпийскими лугами, где летом благоприятные условия для проживания кочевых народов. Зимой жители Хыналыга используют отгонный маршрут ”Коч йолу” для перемещения скота на зимние пастбища.

Хыналыг был предложен в качестве номинанта на попадание в Список ЮНЕСКО, поскольку представляет собой уникальное сообщество, сохранившее древние культурные традиции горных жителей Кавказских гор.