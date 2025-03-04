История, особенности и символика персидских ковров

Иранские ковры хранят в своих узорах тысячелетнюю историю, философию и верования народа. Каждый из них —зашифрованная летопись, сотканная из шерсти, шелка и символов. Почему иранское ковроткачество, признанное ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия, до сих пор остается живым искусством, где каждая петля связывает прошлое с настоящим?

История персидского ковра

История иранских ковров начинается задолго до возникновения письменности. Самый древний из сохранившихся образцов — Пазырыкский ковер V века до н.э., найденный в Сибири, — поражает сложностью орнамента. Его геометрические узоры и изображения всадников доказывают, что уже тогда персидские мастера владели совершенными техниками.

Расцвет искусства пришелся на эпоху Сасанидов (III–VII вв.), когда ковры стали символом власти. Легендарный «Весенний ковер» Хосрова I, вытканный из шелка и золотых нитей, олицетворял вечное процветание. С приходом ислама в VII веке запрет на изображение живых существ привел к расцвету абстрактных и растительных мотивов. Однако в работах кочевых племен, таких как кашкайцы или бахтияры, сохранились древние зооморфные символы — наследие зороастризма.

Пиком изысканности стали ковры эпохи Сефевидов (XVI–XVIII вв.). Шахские мастерские в Исфахане и Тебризе создавали шедевры с мельчайшими деталями, вдохновляя Европу эпохи Возрождения. Именно тогда сформировались каноны, которые и сегодня определяют облик персидского ковра.

В чем особенность персидских ковров?

Техника создания ковра — ритуал, требующий терпения и точности. Основу из хлопка или шерсти натягивают на вертикальный станок, а затем вручную завязывают узлы. Существует два основных типа:

Персидский (сеннехский) узел — асимметричный, позволяющий создавать плавные изгибы.

Турецкий узел — симметричный, чаще используемый в геометрических орнаментах.

Плотность ковра измеряется количеством узлов на квадратный метр. В шелковых коврах из Кума она достигает миллиона, превращая полотно в «тканую живопись». Кочевые племена предпочитают шерстяные ковры с крупными узлами (до 40 тыс. на м²), которые ткут на горизонтальных станках, легко разбираемых при переезде.

Краски раньше получали из природных материалов: марена давала красный, индиго — синий, скорлупа грецкого ореха — коричневый. Сегодня синтетические пигменты упростили процесс, но мастера из глубинок, как Горган или Хорасан, хранят рецепты предков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символика персидских ковров

Каждый элемент ковра — буква в визуальном алфавите.

Древо жизни — центральный мотив, символизирующий связь земли и неба.

— центральный мотив, символизирующий связь земли и неба. Ботех (миндалевидный узор) — знак плодородия и защиты от зла.

— знак плодородия и защиты от зла. Гель (восьмиугольный медальон) у кочевников обозначал племенную принадлежность.

у кочевников обозначал племенную принадлежность. Бесконечная кайма — напоминание о цикличности времени.

Животные и птицы часто зашифрованы в геометрических формах. Например, павлин — символ бессмертия, а собака — верности. В городских коврах можно встретить сцены охоты или поэтические строки, вплетенные в орнамент.

Многие узоры имеют «защитную» функцию. Ковры с изображением «рук Фатимы» или «глаз» оберегали дом от сглаза, а повторяющиеся геометрические фигуры создавали гармонию, отражая исламские представления о порядке мироздания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурный код

В Иране ковер — часть идентичности. Его дарят на свадьбу, стелют во время молитвы, используют как «холст» для передачи легенд. В деревнях до сих пор девушка начинает ткать приданое с 12 лет, а узоры выбирают старшие женщины семьи.

В XVI веке персидские шелковые ковры украшали дворцы Медичи и студию Рафаэля. Сегодня они занимают почетные места в музеях Лувра и Метрополитен.

Однако сегодня молодежь уезжает в города, а массовое производство дешевых копий угрожает традиционным ремеслам. Чтобы сохранить наследие, в Иране открывают школы ковроткачества, а мастера из Тебриза и Кашана объединяются в кооперативы, продвигая эксклюзивные работы на международных аукционах.

Иранский ковер — это Вселенная в миниатюре. Его узлы — как звезды на небе, а орнаменты — карта, ведущая сквозь время. Ткачихи, связывая нити, повторяют жест божественного творения, превращая обыденное в сакральное. «Ковер — это наш способ говорить с вечностью», — говорят в Исфахане. И пока звучит стук станков, истории древней Персии продолжают жить — узелок за узелком, узор за узором.