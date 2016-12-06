5 самых странных орудий Второй мировой 

Война - всегда противостояние инновационных технологий: чье оружие лучше, у того больше шансов на победу. Вторая мировая стала войной ученых и изобретателей, придумавших множество смертоносных изобретений, одни из которых определили развитие военных технологий, а другие вошли в историю как самые непрактичные. О последних рассказываем в этом материале.

Воздушная пушка (Германия)

В 1943 году союзники во Второй мировой войне, прежде всего, США и Великобритания, начали активную бомбардировку Германии, что привело к резкому сокращению объемов традиционных вооружений Третьего рейха. В ответ Адольф Гитлер и министр пропаганды нацисткой Германии Йозеф Геббельс объявили о создании вундерваффе - чудо-оружия, благодаря которому Третий рейх одержит победу. Одним из таких чудо-орудий стала воздушная пушка - чрезвычайно странное средство противовоздушной обороны. Воздушная пушка или Виндканоне представляла собой большой загнутый наверх ствол, через который выбрасывалась струя сжатого воздуха за счет воспламенения смеси водорода и кислорода. Она должна была сбивать вражеские самолеты. В ходе испытаний выяснилось, что воздушная пушка может наносить повреждения наземным конструкциям. В 1945 году такая пушка была установлена на мосту через Эльбу, однако эффективности так и не продемонстрировала.

Авианосец "Хабаккук" (Великобритания)

В первые годы Второй мировой войны нацистские подводные лодки смогли обеспечить преимущество в Северной Атлантике, методично затапливая британские военные корабли и торговые суда. Самой уязвимой была зона, которая называлась Среднеатлантический разрыв: она была недоступна для британских и американских судов и патрулировалась немецкими подлодками. Британцы придумали разместить в этой зоне авианосец, который мог бы служить заправочной станцией и взлетно-посадочной полосой для самолетов союзников. Поскольку материалы, в том числе сталь, были в дефиците, британский изобретатель Джеффри Пайк предложил построить авианосец из льда, точнее материала, который он сам изобрел: пайкерита. Пуленепробиваемый пайкерит на 85% состоял из льда и на 15% - из древесных опилок. Джеффри Пайк разработал проект авианосца "Хабаккук" из пайкерита весом более чем в две тонны. Тысячетонная модель была изготовлена и успешно протестирована в Канаде, однако эксперты пришли к выводу, что строительство "Хабаккука" выйдет дороже, чем сооружение традиционного авианосца. Прототип Хабаккука в Канаде растаял за три года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противотанковые собаки Великой отечественной войны (СССР)

В начале Великой отечественной войны (1941-1945) Советский Союз использовал собак в качестве противотанкового орудия. Сама идея использовать собак в военных целях была предложена еще в начале 1930-х годов. Суть проекта по задействованию животных для борьбы с нацистскими танками заключалась в следующем: собак не кормили в течение нескольких дней, приучая их к тому, что еду можно найти под танками. Затем на спину собакам прикрепляли рюкзаки с взрывчаткой, которые детонировали, когда собака оказывалась под днищем танка. Собака при этом погибала. Всего в СССР было обучено более 40 тыс. противотанковых собак, однако такое средство борьбы оказалось малоэффективным: немцы попросту рассреливали всех собак, которые оказывались на поле битвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десантники-манекены (США-Великобритания)

Ко дню Высадки союзников в Нормандии, ставшего одним из переломных моментов Второй мировой войны, США, Великобритания и Канада готовились на протяжении почти года. Чтобы ввести противника в заблуждение, союзники придумали вместе с настоящими десантниками сбросить в Нормандии (северо-запад Франции) манекены, которых американцы прозвали ”Оскарами”, а британцы - ”Рупертами”. Высота десантников-маникенов была всего 85 сантиметров и каждый из них был оснащен небольшим взрывным устройством. Всего в Нормандии было сброшено 400 таких ”десантников” с целью отвлечь силы нацистов на другие направления. Операция, которая получила название ”Титаник”, в целом считается успешной, поскольку за счет нее удалось ввести противника в заблуждение.

Огненные воздушные шары (Япония)

Первым межконтинентальным (и весьма странным) оружием стали огненные воздушные шары Фу-Го, которые японцы придумали в 1944 году для борьбы с США и Канадой. Боевые аэростаты диаметром в 10 метров и весом почти в полтонны управлялись с помощью барометрического автопилота. Оснащенные взрывчаткой Фу-Го могли подниматься на высоту до 11 километров и оставаться в воздухе в течение трех дней. С ноября 1944 по апрель 1945 года Япония отправила в сторону США и Канады более 9 тыс. аэростатов, однако достигли места назначения не более 300 огненных шаров, и только один из них привел к гибели людей. Тем не менее использованное японцами оружие обеспокоило американцев, поскольку если бы вместо взрывчатки оно было оснащено биологическим оружием, урон был бы гораздо сильнее.