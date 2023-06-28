Эвлия Челеби из Османской империи, Ибн Баттута из Марокко и Ахмад Ибн Фадлан - один из немногих арабских путешественников Х века, побывавший в Восточной Европе. В этом материале расскажем о мусульманских путешественниках древних времен.

Эвлия Челеби

Отец будущего путешественника служил главным ювелиром у нескольких османских султанов, а мать, по некоторым данным, была родом из Абхазии. Родившийся то ли в Стамбуле, то ли в Кютахье в 1611 году Эвлия Челеби прославился еще в детстве. Он знал Коран наизусть и читал его в главной мечети Святой Софии.

Эвлия Челеби почти всю жизнь провел в путешествиях – странствовал на протяжении 40 лет, побывал в Европе, на Кавказе, в Крымском ханстве. Вокруг него ходило немало легенд. Одна из них гласит, что в юности Челеби увидел во сне пророка Мухаммеда, хотел пойти к нему и попросить его заступничества, но вместо того, чтобы сказать фразу, означающую "(Дай) заступничество, о Пророк!", случайно произнес "(Дай) путешествие, о Пророк!" Таким образом, его желание было исполнено – путешествия стали неотъемлемой частью его жизни.

Фото Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Первое время Эвлия Челеби путешествовал только в рамках Османской империи, затем у его путешествий появились новые направления. Его образованность, острый ум и юмор отражены в личных воспоминаниях, которые он записал в десяти томах своего путевого дневника. Этот дневник сейчас находится в дворцовом музее Топкапы.

Ибн Баттута

Приключения марокканского путешественника Ибн Баттуты начались с его паломничества в Мекку в 1325 году. Он учился в Египте и Хиджазе, и превосходное образование сделало ему имя в арабском мире. Известно, что за 30 лет он посетил 44 страны. Ибн Баттута описал культуру, обычаи и блюда мест, в которые он отправлялся, в своей книге "Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий" (также этот труд называют "Рихла"). Эта книга считается одним из самых известных дневников путешественников в мире.

Во время многочисленных приключений он не раз сталкивался с неприятностями и даже был на грани гибели. Отчеты Ибн Баттуты дали ценную информацию о людях и странах, которые он посетил во время своих путешествий.

Ахмад Ибн Фадлан

Ахмад ибн Фадлан путешествовал в составе дипломатической миссии, посланной аббасидским халифом аль-Муктадиром из Багдада в Волжскую Булгарию в X веке. Ибн Фадлан вел дневниковые записи во время своей поездки, которые составили книгу "Записки". В них он запечатлел быт народов, населявших в те времена Восточную Европу: описал гузов, булгар, башкир, хазар, а также русов.

Путешественник рассказал об обрядах, которые в те времена проводили русы. Книгу Ахмада ибн Фадлана считают одним из важных источников при изучении истории. Стоит отметить, что сохранился список "Записок", а первоначальный текст книги был потерян. Рукопись была найдена в библиотеке при гробнице имама Али ибн-Резы.