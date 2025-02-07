Что такое татарская Атлантида: как появилась, что там посмотреть?

Татарской Атлантидой называют Старо-татарскую слободу, которая смогла уцелеть под натиском восставших под предводительством Емельяна Пугачева. История слободы тянется с 1552 года, когда Иван Грозный завоевал Казань и переселил местное татарское население за пределы городских стен. Расскажем об уникальных мечетях Старо-татарской слободы.

Как появилась Старо-татарская слобода в Казани?

Объединившись в общины, переселенцы образовали поселение у берегов озера Нижний Кабан. Кабан — система трех озер в городской черте Казани — Нижний Кабан, Средний Кабан и Верхний Кабан. Сегодня можно сказать, что предки современных татар не прогадали — озеро Нижний Кабан и окружающая его инфраструктура, включающая в себя с одной стороны Старо-Татарскую слободу, с другой — парк Тысячелетия, и с третьей — театр Камала, а также прекрасная набережная, окаймляющая водную гладь озера, остаются украшением современной Казани.

В советские годы на сохранение исторических зданий в должном виде особо не тратились, а потому многие из них были для истории потеряны. Лишь в конце прошлого столетия слобода приобрела статус архитектурно-исторической заповедной территории.

Мечети Старо-Татарской слободы

К основным достопримечательностям этой части Казани можно отнести мечети, которых здесь множество. И стоят они так тесно друг к другу, что нередко голоса муэдзинов, призывающих на молитву во время азана, сплетаются в один.

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Мечеть Аль-Марджани (1770 год)

Ее белый минарет выделяется на фоне ярких малоэтажных зданий. Мечеть была построена в традициях татарской средневековой архитектуры. Это самая старинная каменная мечеть Казани, возведенная по личному указу Екатерины II на средства прихожан. Названа в честь татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани, чей памятник можно увидеть на набережной озера Кабан. В процессе постройки мечети была совершена ошибка - неверно рассчитано направление на Мекку, вследствие чего кибла указывает не совсем точное направление в сторону священной Каабы.

Апанаевская мечеть (1771 год)

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Строилась практически одновременно с Аль-Марджани, вследствие чего не избежала внешнего сходства со своей старшей сестрой, однако ее наружный декор скромнее, а вот внутри мечеть украшена богаче. Мечеть названа в честь купеческого рода Апанаевых, которые и содержали ее с XVIII по XX век. Им также принадлежала значительная часть домов слободы. Купцы Апанаевы славились своими филантропическими проектами — в их доме находили временный приют инвалиды и беспризорники.

Галеевская мечеть (1801 год)

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Внешне мечеть напоминает образец позднего классицизма, элементы которого повторяют античную храмовую архитектуру, что придает Галеевской мечети более скромный и сдержанный образ по сравнению с двумя предыдущими мечетями. Мечеть была интеллектуальным центром татарской интеллигенции. Здесь молились народный татарский поэт Габдулла Тукай, ученый-этнограф Каюм Насыри, классик татарской драматургии Галиасгар Камал и другие. Именно в стенах Галеевской мечети было открыто медресе «Мухаммадия», в котором обучались светским наукам (математике, географии, русскому языку) многие видные представители татарского народа.

Голубая мечеть (1819 год)

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Изумительный образец раннего классицизма. Строгие пропорции и нарядное убранство фасада и минарета придает внешнему облику мечети изящную изысканность. Цветовая гамма подчеркивает ее особенность. Если издалека мечеть выглядит белой, то мере приближения к ней и особенно под лучами солнца становится заметен нежный небесно-голубой оттенок. В XVIII веке на месте Голубой мечети стояла деревянная мечеть, объединявшая бедных и бесправных жителей Казани.

Мечеть Нурулла (1849 год)

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Отличающаяся от других своей цилиндрической формой, мечеть Нурулла напоминает своих собратьев с берегов Каспия, но никак не с берегов Волги. Минарет, устремленный ввысь, стоит рядом, но как бы отдельно, и это также подчеркивает особый характер мечети Нурулла. До завоевания Казани Иваном Грозным на месте этой мечети находилось мусульманское кладбище.

Розовая мечеть (1906 год)

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В народе ее называют «низенькой». Она и в самом деле выглядит по сравнению с другими камерной. Стены ее когда-то были окрашены в нежно-розовый цвет — отсюда и название. Сейчас же цветовая палитра мечети бело-голубая. Небольшой размер мечети компенсируется богатой отделкой — кружевной карниз и ажурная лепка балкона достойно завершает архитектурный облик Розовой мечети. Здесь провожали в последний путь народного поэта Татарстана Габдуллу Тукая.