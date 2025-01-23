Музыка песков: на чем играют в Иране?

Иранские музыкальные инструменты передают голос самой земли, говорящий на языке струн, ударов и дыхания. От медитативных напевов суфиев до праздничных ритмов свадеб — они сопровождают иранцев на протяжении всей жизни. Расскажем об инструментах, создающих эту «музыку песков».

Иран, страна с тысячелетней историей, обладает уникальным музыкальным наследием. Его мелодии, словно узоры персидских ковров, сотканы из звуков инструментов, которые веками передают эмоции, философию и духовные поиски народа.

Тар и сетар: голоса иранской души

Если представить иранскую музыку как поэзию в звуках, то тар и сетар станут ее главными метафорами. Тар, чье название переводится как «струна», — лютня с длинной шейкой и двойным резонатором из тутового дерева, обтянутого мембраной из рыбьей кожи. Его шесть металлических струн рождают глубокий бархатистый звук, способный передать всю гамму чувств — от тоски до восторга. Тар называют «отцом» иранских инструментов: его конструкция повлияла на многие другие, а техника игры, включающая вибрато и сложные пассажи, требует от музыканта виртуозности.

Близкий родственник тара — сетар («три струны»), хотя сегодня у него обычно четыре струны. Этот инструмент компактнее, а его звучание нежнее и медитативнее. Сетар ассоциируется с суфийской традицией: под его аккомпанемент исполняли стихи Руми и Хафиза, превращая концерты в мистические действа. Знаменитый мастер Хосейн Ализаде, возродивший интерес к сетару в XX веке, называл его «инструментом внутреннего света», способным пробуждать душу.

Ней: дыхание вечности

История тростниковой флейты уходит в эпоху зороастрийцев. Простая на вид, она требует от музыканта невероятного мастерства: чтобы извлечь меланхоличный, протяжный звук, нужно овладеть техникой «дыхания животом» и особым положением губ. Ней часто звучит в классических произведениях радифа (канона иранской музыки), а его тембр сравнивают с человеческим голосом — таким же хрупким и эмоциональным.

В суфийской культуре ней считается символом духовного странствия. По легенде, плач флейты — это тоска тростника, срезанного с родного берега, по единству с Вселенной. Этот образ вдохновил Руми на строки:

Слушай, как стонет ней, рассказывая о разлуке…

Сантур: звездный дождь струн

Если тар и сетар поют, то сантур танцует. Этот ударно-струнный инструмент, напоминающий цимбалы, состоит из 72 металлических струн, натянутых на деревянный корпус трапециевидной формы. По ним ударяют молоточками с войлочными наконечниками, создавая переливчатый, искристый звук. Сантур — один из древнейших инструментов региона, упоминаемый еще в эпосе «Шахнаме». Его виртуозные партии требуют математической точности: малейшая ошибка в ударе нарушит гармонию.

Особую роль сантур играет в ансамблях, где его ритмические узоры переплетаются с мелодиями тара и вокалом. Современные мастера, такие как Парвиз Мешкатиан, расширили границы сантура, экспериментируя с джазом и электронной музыкой, но сохраняя его душу.

Кеманче: скрипка Востока

Кеманче, персидская смычковая лютня, узнаваема благодаря круглому резонатору из кокосовой скорлупы и длинному шпилю, на который опирается исполнитель. Ее четыре струны изготавливают из шелка или металла, а смычок натягивают рукой, что позволяет добиваться необычных вибраций. Звук кеманчи пронзительный и слегка носовой, напоминающий старинные баллады кочевников.

Инструмент часто используют в музыке народов Иранского нагорья — курдов, луров, гиляков. В 2017 году искусство игры на кеманче было включено в список ЮНЕСКО, что подчеркнуло ее роль в сохранении культурного разнообразия. Мастер Кайхан Кальхор, играющий на кеманче, говорит:

Каждая нота — это история, которую мои предки передали через века.

Тонбак и даф: ритмы сердца

Иранская перкуссия — это язык, на котором говорит тело. Тонбак, глиняный барабан в форме кубка, держат на колене, ударяя пальцами по мембране. Его ритмы — от четких до импровизационных — основа традиционной музыки. Тонбак не просто аккомпанирует, а ведет диалог с солистом, подражая его мелодическим фигурам.

Даф — рамный барабан с металлическими кольцами внутри — инструмент мистический. Изначально он использовался в зикр-церемониях суфиев, где звон колец символизировал единение с божественным. Сегодня даф звучит и на свадьбах, и на концертах этнической музыки, объединяя сакральное и мирское. Женщины-музыканты, такие как Мариам Ахмади, популяризируют даф, доказывая, что ритм не имеет гендерных границ.

Современность и традиции

Традиционные инструменты Ирана — мост между прошлым и будущим. Они выжили вопреки политическим потрясениям, запретам и глобализации, поскольку их звучание — часть национальной идентичности. Сегодня молодые музыканты совмещают рафинированную технику радифа с экспериментами: электроникой, кросс-культурными коллаборациями. Группа Niyaz смешивает мелодии тара с битами электронной танцевальной музыки, а проект The Rain адаптирует суфийские стихи под аккомпанемент дафа и ней.

Эти инструменты также становятся символами диалога культур. Когда иранский мастер играет на сетаре с оркестрами из других стран, или когда кеманче звучит в саундтреках к голливудским фильмам, песок пустынь Ирана пересекает океаны.

Музыка Ирана — это не просто искусство, а способ бытия. Каждый инструмент хранит в себе тайну:

тар учит терпению

ней — слышать тишину между нотами

даф — находить ритм в хаосе.

В их звуках живет память о Шелковом пути, дворцах шахов, кострах дервишей и простых людях, для которых музыка стала молитвой, утешением и праздником. Пока струны звенят, а барабаны бьют, пески времени не погребают историю, а превращают ее в вечное настоящее.