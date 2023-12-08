Россия и Армения разошлись в вопросе деблокады на Южном Кавказе

Намерения открыть транспортные коммуникации у Москвы и Еревана совпадают, но различаются методы реализации.

Действия армянского руководства за последние два годы все больше подрывают союзнические отношения Армении с Россией. Заигрывания с Евросоюзом, поддержка Киева и присоединение к Римскому статуту МУС бросает прямой вызов российским интересам. Премьер Армении Никол Пашинян игнорирует встречу лидеров ОДКБ и говорит, что согласен интегрироваться с ЕС в той мере, в какой на это будет готов Брюссель.

Реалии Южного Кавказа

Однако, несмотря на европейские устремления, Ереван не может игнорировать реальность. А она такова, что карабахский вопрос закрыт, претензии на земли Азербайджана отменены, и Армения вынуждена идти по пути нормализации отношений с соседями. Накануне Пашинян заявил о готовности восстановить транспортное сообщение с Турцией и Азербайджаном.

"Мы подтверждаем свою готовность осуществить конкретные и действенные шаги по открытию региональных коммуникаций. В рамках инициированного правительством Армении проекта "Перекресток мира" мы готовы восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном", - сказал армянский премьер на встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Пашинян считает, что железные дороги могут связать азербайджанский город Газах с армянским Тавушем, а на юге - западные районы Азербайджана с Нахчываном. "Причем западные районы Азербайджана с Нахчываном могут быть связаны также по северному пути. То же касается автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном, которые могут иметь северный, средний и южный пути", - добавил он.

В настоящее время Пашинян пытается встроить свою страну в новую реальность, и даже сформулировал проект "Перекресток мира", в экономически обоснованной части повторяющий проект Баку "Зангезурский коридор". После ликвидации сепаратизма в Азербайджане армянский премьер все чаще говорит о необходимости открыть транспортные коммуникации на Южном Кавказе. При этом он призывает не делать акцент исключительно на Зангезурский коридор, а говорить о регионе в целом.

Также Пашинян отвергает возможность создания коридора вне контроля армянских пограничников. В конце октября, когда журналист The Wall Street Journal спросил его о возможности контроля Зангезурского коридора российскими силовиками в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9-10 ноября 2020 года, Пашинян пошел в отказ.

"Нигде не написано, что какой-либо орган Российской Федерации должен иметь контроль над какой-либо территорией Республики Армения", - ответил он. Аргументом против России для Пашиняна служит не только страх потерять суверенитет, но и жалобы на то, что миротворцы РФ не помогли Еревану сохранить сепаратистский проект в Ханкенди. Армянские власти считаются, что с конца сентября этого года трехстороннее заявление трехлетней давности потеряло силу.

Роль России

Тем не менее без участия России продвинуть процесс разблокировки путей невозможно. Россия является активным участником формата "3+3". Последняя его встреча состоялась в Тегеране на уровне глав министерств иностранных дел России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана. Можно иметь к России претензии, но реальность здесь неоспорима. Поэтому 15 декабря Пашинян в Ереване принял вице-премьера России Алексея Оверчука.

Помимо двусторонних отношений, включая сотрудничество по линии ЕАЭС, Пашинян и Оверчук обсуждали разблокировку транспортно-экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Правительство Армении представило проект "Перекресток мира" и подтвердило готовность открыть транспортные пути, но при учете принципов "суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности". Другими словами, Пашинян дал понять, что безопасность дорог будет обеспечивать армянское МВД, а не силы ФСБ России.

На встрече с армянскими коллегами вице-премьер России предложил помощь в разблокировке коммуникаций, но дал понять, что этот процесс должен осуществляться в соответствии с трехсторонним заявлением. "Рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения. Мы готовы продолжать эту работу, РФ выступает как посредник. Если стороны готовы продолжать эту работу, мы тоже готовы здесь участвовать", - отметил он по итогам заседания двусторонней межправкомиссии.

Ранее МИД России предостерег от попыток обнулить договоренности от 2020 года. "Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь – для самой Армении", - сказала пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Соглашения сохраняют свою силу, так как ни Москва, ни Баку, ни Ереван не отозвали свои подпись под ними.

Несмотря на определенные разногласия между Арменией и Россией по теме разблокировки транспортных путей и экономических связей на Южном Кавказе, их общие позиции и намерения совпадают. Эту же линию поддерживают Азербайджан, Турция и Иран. Последний обмен заключенными между Баку и Ереваном (32 на 2) является еще одним шагом для создания благоприятной атмосферы, заключения мирного договора между ними и размораживания региональной инфраструктуры.