Ереван перестал игнорировать Москву

Никол Пашинян встретился с Алексеем Оверчуком. Он будет участвовать в заседании межправкомиссии. Стороны обсудили двусторонние отношение, разблокирование коммуникаций.

Армянский премьер Никол Пашинян принял в Ереване российского вице-премьера Алексея Оверчука, сообщает пресс-служба правительства РА.

Оверчук прибыл в Армению для участия в заседании двусторонней межправительственной комиссии. Переговоры также прошли с участием вице-премьера Армении Мгера Григоряна и посла России в Ереване Сергея Копыркина.

Стороны поговорили о сотрудничестве Москвы и Еревана, взаимодействии в рамках ЕАЭС и разблокировании транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе.

В ходе встречи Пашинян заявил, что Армения представила проект «Перекресток мира» и планирует разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.