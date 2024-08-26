Турция предложила исламским странам объединиться ради Газы

Турция призывает к созданию исламской коалиции против Израиля после новых ударов ЦАХАЛ, пришедшихся в том числе на территорию Сирии.

На фоне разрастания палестино-израильского конфликта не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан риторика турецких властей в отношении Тель-Авива ужесточились. Еще в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль, как когда-то в Ливию. На этот раз он решил, что остановить боевые действия ЦАХАЛ в Газе можно в союзе с арабскими и исламским странами.

"Единственный шаг, который может остановить Израиль, - это альянс исламских стран", - сказал он 7 сентября.

Эрдоган отметил, что шаги Турции по нормализации отношений с Египтом и Сирией нацелены на то, чтобы "сформировать линию солидарности для противостояния растущей угрозе действий Израиля, нацеленных на экспансию".

Напомним, что долгое время Эрдоган не признавал легитимность ни египетского президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси, ни сирийского лидера Башара Асада. С Каиром турецкие власти начали восстанавливать связи с 2021 года. В этом году состоялся обмен визитами на высоком уровне, а на днях в Анкаре побывал Ас-Сиси. Сирийского президента Турция еще официально не признала, но на уровне глав МИД и Минобороны стороны уже не раз контактировали при посредничестве России.

Египет и Израиль

Египет - первая арабская страна, признавшая Израиль. Долгое время стороны поддерживали партнерские связи. Но после начала войны в Газе отношения обострились. ЦАХАЛ проводит операцию в Газе на границе с Египтом и фактически вынуждает местное население эмигрировать в арабскую республику. Египет вместе с Катаром и США выступает посредником в переговорах Израиля и ХАМАС.

В Каире крайне негативно отнеслись к идее Биньямина Нетаньяху сохранить контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. Каир раздражает аргументация о том, что якобы при выводе войск Израиля ХАМАС получит возможность пополнять себя оружием и живой силой через границу, что фактически является обвинением в адрес Каира. На сторону Египта в этом споре встала Саудовская Аравия.

Сирия и Израиль

Что касается Сирии, то, в отличие от Египта, она не признает Израиль. Хотя и Сирия, и Египет воевали против Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, и обе страны потеряли территории, израильтяне вернули Египту Синайский полуостров. Сирийские Голанские высоты не только остались под контролем Израиля, но еще в 1980 году Кнессет признал их израильскими территориями. США при президенте Дональде Трампе поддержали суверенитет Тель-Авива над Голанами. Кроме того, Израиль рассматривает режим Асада в качестве союзника Ирана.

На территориях под контролем Дамаска расквартированы военные базы проиранской шиитской милиции. Они и раньше были целями для авиаударов ЦАХАЛ, а сейчас, когда Иран в открытую угрожает Израилю - тем более. К слову, апрельские удары Ирана по Израилю с применением сотен ракет и дронов начались после обстрела консульства ИРИ в Дамаске со стороны ЦАХАЛ. В ночь на 9 сентября ВВС Израиля нанесли 15 ударов по Сирии, включая Дамаск. Наблюдатели пишут, что это наиболее масштабное нападение за последние годы.

Исламский альянс Эрдогана

Учитывая обострение отношений Сирии и Египта с Израилем и нормализацию связей Анкары с Дамаском и Каиром, идея Эрдогана о создании альянса мусульманских и арабских стран выглядит достаточно перспективно. Общее палестинское дело сплачивает исламские страны, и необходимость прекращения израильской оккупации не вызывает разночтений между Ираном, Турцией и арабскими государствами.

Другое дело, насколько исламские страны будут готовы к решительным действиям? Если раньше никаких шансов на перемирие не было, то сейчас Катар и Египет вместе с США достаточно близки к мирному соглашению Израиля и ХАМАС. Вряд ли они хотят сейчас применять какие-то военные меры, лишая себя дипломатических инструментов. Выступающий ястребом Иран взял тактическую паузу, а Эмираты и Саудовская Аравия рассчитывают на успех переговоров и не хотят оказывать дополнительное давление на Израиль, чтобы не рисковать контактами с Вашингтоном.

Турция и Израиль

По большей части выступления Эрдогана против Израиля имеют под собой моральное основание. Поводом на этот раз стали не только убийства в Газе, но и сообщение о смерти турчанки с американским паспортом при разгоне демонстраций на Западном берегу реки Иордан. При этом исключать фактора зарабатывания престижа внутри страны и вовне тоже не стоит. Правящая Партия справедливости и развития не оправилась от поражения на муниципальных выборах, а кризис лиры все еще продолжается.

С другой стороны, Анкара хочет подружиться с Сирией и вернуть беженцев на родину, а нормализуя связи с Египтом открыть новые рынки для турецких экспортеров. Поэтому антиизраильская риторика сейчас выступает очень удобным средством для реализации обозначенных целей.

Что об этом думают в Израиле?

Насколько всерьез в Тель-Авиве воспринимают слова Эрдогана, неясно. Предыдущие угрозы о вторжении в Израиль остались нереализованным. Но степень чувствительности израильского Кабмина сейчас настолько высок, что они считают себя обязанными жестко реагировать не только на выступления недружественных стран, но даже на критику генсека ООН и президента США. Поэтому глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на слова турецкого лидера, назвав его реальной угрозой для региона.

"Эрдоган продолжает бросать турецкий народ в огонь ненависти и насилия ради своих друзей из ХАМАС", — написал Кац на платформе X. Он отметил, что обвинения Израиля в экспансионизме — это "опасная ложь и подстрекательство", нацеленные на расшатывание региона. Израиль занимается защитой своих границ и граждан от атак ХАМАС, поддерживаемой Ираном, сказал Кац. Причем, по его мнению, Эрдоган состоит в сговоре с Ираном и хочет подорвать стабильность арабских режимов на Ближнем Востоке.

Выступление Каца преследовало в первую очередь цель защитить и без того подпорченную репутацию своей страны в мире. Угрозы Эрдогана играют на руку правительству Биньямина Нетаньяху, против которого почти каждодневно проходя многотысячные марши с требованием остановить войну и освободить заложников из Газы. При этом израильский министр пытается внести раскол в мусульманский мир.

Обвиняя Турцию в сговоре с Ираном и совместной дестабилизации "умеренных режимов", он рассчитывает на поддержку Саудовской Аравии, Египта, Иордании и ОАЭ. Однако при наличии сложных отношений Анкары с арабами (ранее они конфликтовали из-за Ливии и Катара) и конкуренции между шиитами и суннитами, едва ли Тель-Авиву сейчас удастся вызывать междоусобицу исламских стран. Потому что сейчас внимание всего региона нацелено на войну в Газе и создание палестинского государства является приоритетной целью.