Москва: Армения покидает ЕАЭС

Правительство Армении заявило о начале процедуры вступления страны в Евросоюз. Для Москвы это стало сигналом о том, что страна взяла курс на выход из ЕАЭС, считает вице-премьер Оверчук.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обозначил позицию Москвы по смене внешнеполитического вектора Еревана в пользу ЕС. По словам Оверчука, начало евроинтеграции Армении расценивается Россией как курс на выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС"

– Алексей Оверчук

По словам вице-премьера РФ, Армения получает большую выгоду от ЕАЭС, о чем свидетельствует рост экономики республики. Так, товарооборот Армении и ЕАЭС составил около $12 млрд за минувший год, а с Россией – порядка $11,6 млрд. Это в разы превышает показатели экономического взаимодействия Еревана и ЕС.

Также Оверчук отметил, что российский бизнес начал постепенно дистанцироваться от Еревана на фоне планов по евроинтеграции республики.

"К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относился к дальнейшему поддержанию и развитию экономических связей с Арменией. Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности"

– Алексей Оверчук

Вице-премьер также отметил, что в Ереване понимают выгоды от пребывания в ЕАЭС и не заинтересованы в потере преимуществ экономического альянса на фоне того, что вступление в ЕС – процесс не одномоментный и перед Арменией маячит пока лишь гипотетическая перспектива европейского будущего.

"В Армении прекрасно понимают, что вступление в ЕС - вещь очень гипотетическая, и конечно, не хотят терять те экономические выгоды и преимущества, которые имеют, являясь государством - членом ЕАЭС"

– Алексей Оверчук

Напомним, что правительства Пашиняна начало формировать правовую базу для начала процесса вступления страны в ЕС. В Ереване планируют вынести решение о начала евроинтеграции на референдум.

Пропасть между ЕАЭС и ЕС

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Армения при всем желании не сможет без огромных потерь для себя сменить Евразийский союз на Евросоюз.

"Прежде всего стоит пояснить, почему Армения, как и любое другое государство, не может находиться в двух союзах одновременно. Дело в том, что экономическая интеграция в каждой из этих организаций подразумевает содействие торговле, движению капиталов и трудовых ресурсов между ее членами. Она повышает конкурентоспособность товаров стран-участниц (на общем внутреннем рынке) относительно товаров из других государств. Если какая-то страна станет членом ЕАЭС и ЕС одновременно, через нее эти союзы де-факто сольются. Европейские товары станут ввозиться в ту же РФ без таможенных пошлин и других наценок, и конкурентоспособность товаров стран ЕАЭС немедленно упадет. Естественно, организаторы Евразийского союза не могут этого допустить", - сказал он.

"Поэтому абсолютно логично, что для России сам законопроект о начале работы по вступлению Армении в Евросоюз является объявлением о выходе Еревана из Евразийского союза. Причем надо понимать, что это не будет некий симметричный процесс, когда, грубо говоря, интеграция в ЕС на 10% будет означать выпадение Армении из ЕАЭС на те же 10%. Армении придется сначала полностью выйти из Евразийского союза, чтобы хоть в какой-то степени интегрироваться в Евросоюз, опять же, по той причине, что иначе она в точках одновременной интеграции будет создавать привилегии для европейских компаний, капиталов или рабочей силы на рынках стран ЕАЭС. Другие члены Евразийского союза не будут смотреть на армяно-европейское сближение безучастно, поскольку оно напрямую нарушает их экономические интересы, стоит ожидать инициатив по замораживанию или даже прекращению членства Армении в ЕАЭС", - сообщил Андрей Петров.

"Но и со стороны Евросоюза обязательно будет требование выхода из ЕАЭС. Как известно, для получения одного лишь статуса кандидата в члены ЕС любое государство обязано выполнить большое число реформ законодательства и переналадить все свои процессы под европейские стандарты. Для Армении это означает необходимость отказа от постсоветских стандартов, в том числе в экономике (как это уже сделала Грузия), что сделает невозможной ее торговлю по нормативам ЕАЭС. Следовательно, Армении придется сначала выйти из Евразийского союза, затем начать реформировать государство под лекала Еврокомиссии, затем ждать решений еврочиновников по проделанной работе, затем, если все хорошо, получить статус кандидата в члены ЕС и уже после этого вставать в одну очередь с Турцией и Грузией в ожидании полноценной евроинтеграции. Это ожидание может длиться десятилетиями, даже если кандидат согласен на все, что угодно, как Молдова", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Для исполнения мечты о членстве в ЕС Армении придется на неопределенно долгий срок жить без вообще каких-либо экономических привилегий. Неверно представлять смену одного экономического союза на другой как переход по мосту – в действительности армянским компаниям и трудовым мигрантам придется спуститься в пропасть между ЕАЭС и ЕС и ждать на ее дне неизвестно сколько, пока в Брюсселе соблаговолят открыть им европейские рынки. Если в Брюсселе вообще соблаговолят. Армения утратит миллиарды долларов товарооборота с Россией, ее экспорт обложат пошлинами, ее граждане больше не смогут устраиваться в российские предприятия, будто у себя дома – и все эти громадные потери ради миража членства в ЕС далеко на горизонте исторических событий. В сумме, сейчас мы видим, как Армения готовится потерять все, чтобы не получить ничего", - заключил Андрей Петров.