В Москве отметили 101 год со дня рождения Гейдара Алиева

В Москве в гостинице "Украина" состоялся торжественный приём, посвящённый 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
10 мая 2024 года исполняется 101 год со дня рождения выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева. Приём по случаю дня рождения Гейдара Алиева был организован Посольством республики Азербайджан в Москве. В мероприятии приняли участие послы разных стран, высокопоставленные дипломаты, военные атташе, российские политологи, общественные деятели, а также представители азербайджанской диаспоры в России.