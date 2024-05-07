Максим Шевченко. Дружба Сталина и Рузвельта. Ничтожество Трумэна. Как появился НАТО?

«Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».Участники дискуссии обсуждают текущие проблемы современности через призму истории.
Накануне 9 мая историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко поговорили о Великой Отечественной войне. Самый разрушительный вооруженных конфликт в истории человечества произошел более полувека назад. Однако его влияние на современную геополитику ощущается до сих пор. Почему мир, за который отдали жизнь наши предки, не состоялся — рассказали Максим Шевченко и Эльмар Гусейнов.