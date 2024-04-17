Азербайджан и Армения — опять делимитация? Помощь США и ЕС Армении. Протесты в Грузии.

Аналитик Марина Лагутина и директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов обсудили новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов по видеосвязи из Баку обсудили секретные планы о предоставлении военной помощи Армении со стороны США и Евросоюза, делимитацию армяно-азербайджанской границы, а также протесты в Грузии на фоне принятия закона об иностранном влиянии.