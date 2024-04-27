Землетрясение случилось в Измире в Турции

Турецкий Измир сегодня сотрясло землетрясение. Магнитуда явления оценивается сейсмологами в 4,5. Данных о последствиях землетрясения нет.

В Турции в среду ранним утром зафиксировано землетрясение.

Подземные толчки произошли в Измире, очаг природного явления находился в толще земли на глубине 7 км. По оценкам сейсмологов, магнитуда составила 4,5 балла, информацию распространило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

О разрушениях после землетрясения сегодня в Турции не сообщается, также нет сведений о том, что есть пострадавшие.

Измир - третий по величине город Турции, он находится на юго-западе страны на берегу Эгейского моря.