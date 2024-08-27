Землетрясения в Турции и Грузии зафиксированы сегодня

В субботу утром сейсмологи зафиксировали два землетрясения, сначала природное явление произошло в Грузии, затем в Турции. Землетрясение в Турции было мощнее, магнитуда 5,7.

Сейсмологи сегодня сообщают о землетрясениях на территории Грузии и Турции.

Сначала толчки были зарегистрированы в районе грузинской столицы. Эпицентр находился в 49 км от Тбилиси, поблизости от города Дманиси. Магнитуда явления составила 4,1 балла, информирует Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Спустя некоторое время сотрясло центр Турции. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Козане, эпицентр находился в 20 км от турецкого города с населением более 88 тыс человек. Очаг располагался на глубине 12 км, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В обоих случаях информации о пострадавших, жертвах или разрушениях не поступало.