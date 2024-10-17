Вестник Кавказа

Землетрясение произошло ночью в Казахстане

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ночь на среду на территории Казахстана было зафиксировано землетрясение. Толчки не ощущались, очаг залегал неподалеку от границы с Китаем.

Очередное землетрясение произошло в Казахстане, оно было неощутимым.

Природное явление зарегистрировано сейсмологами в Жетысу, неподалеку от границы с Китаем.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 388 километрах на северо-восток от Алматы"

– МЧС Казахстана

Сейсмоактивность наблюдалась по приборам в 22:58. Жители республики не почувствовали землетрясения.

Накануне утром подземные толчки зафиксированы в Алматы и области.

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