Землетрясение произошло неподалеку от Туапсе

Сейсмологи зарегистрировали сегодня на Кубани небольшое землетрясение. Оно произошло в нескольких десятках километров от города Туапсе.
Вечером 27 августа в Туапсинском районе произошло землетрясение. Об этом сказано в заявлении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Магнитуда подземных толчков, произошедших в 19 км от Туапсе, составила 3,5. Их очаг залегал на глубине 16 км.
"27.08.2024 МО Туапсинский район, в 19 километрах от Туапсе, на глубине 16 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 0 баллов"
– пресс-служба управления
В результате землетрясения никто не пострадал.