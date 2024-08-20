Вестник Кавказа

Землетрясение произошло неподалеку от Туапсе

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сейсмологи зарегистрировали сегодня на Кубани небольшое землетрясение. Оно произошло в нескольких десятках километров от города Туапсе.

Вечером 27 августа в Туапсинском районе произошло землетрясение. Об этом сказано в заявлении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Магнитуда подземных толчков, произошедших в 19 км от Туапсе, составила 3,5. Их очаг залегал на глубине 16 км.

"27.08.2024 МО Туапсинский район, в 19 километрах от Туапсе, на глубине 16 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 0 баллов"

– пресс-служба управления

В результате землетрясения никто не пострадал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1015 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение

Землетрясение зафиксировали в Ставропольском крае

Землетрясение зафиксировали в Ставропольском крае

Северный Кавказ и Кубань может затрясти

Северный Кавказ и Кубань может затрясти

Землетрясение силой почти 4 балла произошло на Каспии

Землетрясение силой почти 4 балла произошло на Каспии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы