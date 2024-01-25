Завтра в Тбилиси откроется обновленный проспект Церетели

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отчитался о готовности к открытию проспекта Церетели – одной из основных транспортных магистралей грузинской столицы, запланированному на завтра, 1 февраля.

Власти столицы Грузии сдержали обещание, данное ее жителям и гостям – уже завтра на проспекте Церетели будет восстановлено двухстороннее автомобильное движение, а сам проспект порадует горожан новыми красками, заявил сегодня на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Работы еще продолжаются. Их полностью завершат к вечеру. Пока идут уборочные работы. С завтрашнего дня, 1 февраля, как и обещал, движение по проспекту Церетели будет восстановлено в обоих направлениях и можно будет свободно передвигаться"

- Каха Каладзе

Обновление проспекта еще некоторое время будет продолжаться – так, обновление пешеходных тротуаров завершится в марте, добавил Каладзе, передает Sputnik Грузия.

Напомним, власти Тбилиси начали масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели 19 апреля 2023 года, однако спустя девять месяцев расторгли договоры с компаниями из-за неудовлетворительного качества работ и несоответствие оговоренным срокам. С 17 января реконструкцией проспекта, оценивающейся в 28,4 млн лари (около $10,4 млн), занимались сразу четыре компании.