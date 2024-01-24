Скандал в Грузии: компания сорвала ремонт дороги, но выиграла новый тендер

В Грузии получила широкий резонанс история с компанией, провалившей ремонт одной дороги (вплоть до разрыва контракта), но тут же взявшейся за восстановление другой. Власти прокомментировали противоречие.

Компания, не справившаяся с ремонтом проспекта Церетели в центре Тбилиси, получила еще один шанс: ей предстоит ремонтировать дорогу в регионах Грузии, пишут СМИ.

Речь идет о компании R.T.D – она сумела выиграть тендер на приведение в порядок трассы Игоэти-Каспи-Ахалкалаки (Шида Картли и Самцхе-Джавахети).

Ситуацию прокомментировали в Минрегионов Грузии. В департаменте автодорог пояснили, что новый конкурс проходил до прекращения предыдущего контракта фирмы.

"Выявление победителя департаментом автомобильных дорог происходило в соответствие с законодательством и на то время не было причин дисквалификации или прекращения тендера. Также у департамента нет никаких законных оснований отказаться от оформления соглашения с компанией-победителем"

– ведомство

Напомним, мэрия прекратила сотрудничество с R.T.D из-за того, что та срывала сроки и вела работы некачественно.