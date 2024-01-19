Детсад, школа, храм, аптека и жилые дома останутся без газа в Тбилиси

Тбилисская газовая компания предупреждает об скором отключении газа для нескольких тысяч жителей столицы Грузии. Причина – необходимость проведения ремонта.

Воскресенье проведут без газа жители района Сабуртало в Тбилиси, отключение анонсировали в Tbilisi Energy.

Газ пропадет в 10.00 по местному времени 28 января у 7,8 тысячи абонентов. Во время отключения планируется отремонтировать газопровод.

На время починки без газа останутся не только жилые дома, но и ряд объектов – как социальных, так и коммерческих:

детский сад;

школа;

церковь;

аптека и другие.

Газ начнут подавать на следующий день в 10:00. Планируется, что за 12 часов его получат все без исключения.

Жителей и гостей города просят следить за оборудованием. Им также принесены изменения.