Вестник Кавказа

Детсад, школа, храм, аптека и жилые дома останутся без газа в Тбилиси

Детсад, школа, храм, аптека и жилые дома останутся без газа в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилисская газовая компания предупреждает об скором отключении газа для нескольких тысяч жителей столицы Грузии. Причина – необходимость проведения ремонта.

Воскресенье проведут без газа жители района Сабуртало в Тбилиси, отключение анонсировали в Tbilisi Energy.

Газ пропадет в 10.00 по местному времени 28 января у 7,8 тысячи абонентов. Во время отключения планируется отремонтировать газопровод.

На время починки без газа останутся не только жилые дома, но и ряд объектов – как социальных, так и коммерческих:

  • детский сад;
  • школа;
  • церковь;
  • аптека и другие.

Газ начнут подавать на следующий день в 10:00. Планируется, что за 12 часов его получат все без исключения.

Жителей и гостей города просят следить за оборудованием. Им также принесены изменения.

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