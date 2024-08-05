Застреливший в центре города мужчину задержан во Владикавказе

Накануне между двумя жителями Владикавказа произошел конфликт. В ходе него один из мужчин застрелил оппонента.

Во Владикавказе задержан 36-летний местный житель, открывший огонь в центре города по мужчине. Об этом сказано в заявлении управления МВД по Северной Осетии.

"Стрелявший, ранее судимый 36-летний горожанин, скрылся с места преступления, после чего был объявлен в розыск. Ориентировка на него была передана всем наружным нарядам полиции"

– пресс-служба ведомства

Подозреваемый был задержан в селении Михайловское, после чего его доставили в отделение.

Напомним, накануне в столице республики произошел бытовой конфликт двух мужчин, в ходе которого один из них открыл огонь по оппоненту из огнестрельного оружия. От полученных ранений тот скончался.