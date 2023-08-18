Жара в Москве: лето закончится в понедельник

Опубликовано: 12:47, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько жарких дней этого лета осталось москвичам. Уже в понедельник температура составит плюс 23, а затем опустится еще.

Предстоящие выходные станут последними теплыми днями этого лета в Москве.

"Сегодня температура в Москве около 30 градусов, в выходные она понизится и будет около 25, но ночи еще теплые – 16–18 градусов. Такой температурный фон на 3–4 градуса выше многолетних значений. В ближайшие дни преимущественно будет солнечно.<…> На этом летняя жара заканчивается, это последние летние деньки, поэтому и призываем москвичей наслаждаться ими, быть поближе к водоемам и природе"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Специалист добавил, что понедельник будет переходным днем, завершится купальный сезон, а воздух остынет до 23 градусов. После этого погода вернется к многолетней норме, то есть днем температура установится в районе 18-20 градусов, передает новостное агентство "Москва".