Заместителя главврача подозревают в превышении полномочий во Владикавказе

Фигурантом уголовного дела в столице Северной Осетии стал замглавврача медучреждения. Его подозревают в превышении полномочий.

В Северной Осетии приступили к расследованию в рамках уголовного дела, заведенного в отношении заместителя главного врача одной из местных больниц. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.

"В результате противоправных действий должностного лица медицинские изделия приобретены по завышенной цене, чем бюджету Минздрава РСО-Алания причинен материальный ущерб на сумму не менее 4 млн 900 тыс рублей"

– пресс-служба управления

Следствие предполагает, что три года назад мужчина оформил договор с фирмой, которая незаконно одержала победу на электронном аукционе по оснащению больницы оборудованием.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.