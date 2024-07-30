Соседский конфликт во Владикавказе закончился трагедией

В столице Северной Осетии произошел конфликт между соседями. Он перерос в стрельбу и завершился гибелью молодого человека. Его отец находится в больнице.

Во Владикавказе между соседями вспыхнула ссора, переросшая в стрельбу. Под пули попали 53-летний мужчина вместе со своим 20-летним сыном.

Как пишет телеграм-издание Mash Gor, конфликт произошел на углу улиц Революции и Горького. Огонь по отцу с сыном велся из травматического оружия.

Отмечается, что 20-летний парень погиб по дороге в больницу. За жизнь его отца борются врачи, которые оценивают его состояние как тяжелое.

На месте трагедии работают правоохранительные органы, стрелки объявлены в розыск.