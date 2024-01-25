За январь от армянских мин очищено 735 гектаров азербайджанских земель

Азербайджанское агентство по разминированию продолжает успешно очищать освобожденные от оккупации территории от армянских мин – в январе от смертельных "сюрпризов" очищено еще почти 735 гектаров земель.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) продолжает очищать от армянских мин освобожденные от оккупации азербайджанские территории, говорится в ежемесячном отчете организации.

За первый месяц наступившего 2024 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых, 123 противопехотных мины, а также 203 неразорвавшихся боеприпаса, говорится в отчете ANAMA, передает Trend.

Всего от мин очищено 734,7 гектара земли.