В Баку назвали число жертв минного террора Армении в 2023 году

В прошлом году в Азербайджане на минах подорвались 58 человек. Из них погибли 19, рассказал генпрокурор Азербайджана. Ереван планирует передать Баку несколько новых карт минных полей в ближайшие дни.

Загрязненность армянскими минами освобожденных территорий Азербайджана остается высокой, в прошлом году на минах подорвались 58 граждан, рассказал Генеральный прокурор АР Кямран Алиев.

В 2023 году погибли из-за мин 19 человек, еще 39 пострадали.

"342 человека стали жертвами взрывов мин и боеприпасов с ноября 2020 года по настоящее время, 65 из них погибли, а 277 получили телесные повреждения различной степени тяжести"

– генпрокурор Азербайджана

Накануне в Ереване сообщили о намерении передать Баку 8 новых карт минных полей, составленных на основе опросов армянских военных.