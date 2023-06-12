ВВС НАТО проводят учения в Германии

Опубликовано: 10:32, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабные военные учения НАТО начались в Германии. Они продлятся 10 дней, в них задействованы 250 самолетов, включая американские F-35.

Военные учения Air Defender стартовали сегодня в Германии, в них участвуют военно-воздушные силы стран НАТО.

Крупные учения, организатором которых вступил Североатлантический альянс, будут проходить с 12 до 23 июня.

Всего в маневрах заняты 10 тыс военнослужащих из 25 стран. Отрабатывать задачи в рамках учений военные будут с использованием 250 самолетов, в том числе многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, которые был разработаны в США. Военные будут работать над отражением атаки БЛПА и крылатых ракет.

Территория учений обширна, самолеты ВВС будут выполнять задачи на юге, севере и востоке страны.