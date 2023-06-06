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В Швеции рассчитывают вступить в НАТО до саммита в Литве

Министр обороны Швеции Пол Юнсон
© Фото: кадр из трансляции на сайте правительства Швеции
Глава Минобороны Швеции сообщил о стремлении страны присоединиться к НАТО до ближайшего саммита организации. Он пройдет в столице Литвы через месяц.

Швеция надеется завершить процесс вступления в НАТО в течение месяца. Об этом сообщил сегодня министр обороны страны.

По словам Пола Юнсона, Стокгольм намерен стать членом НАТО до ближайшего саммита Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что это главный приоритет шведского правительства.

Ранее генсек НАТО заявил, что надеется на то, что ратификация вступления Швеции завершится до литовского саммита. По словам Йенса Столтенберга, Стокгольм выполнил все необходимые для этого требования.

Напомним, следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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