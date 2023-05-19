Опубликовано: 14:36, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в данный момент Анкара не готова к принятию Швеции в НАТО. Он призвал Стокгольм занять четкую позицию по вопросам борьбы с терроризмом.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос по поводу членства Швеции в НАТО. По его словам, Анкара не готова к присоединению Стокгольма к военному блоку.

Он отметил, что все страны, входящие в атлантический альянс, занимают твердую позицию по вопросу борьбы с терроризмом. То же самое, заявил он, касается и кандидатов на вступление в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что сегодня Швеция представителям запрещенных в Турции террористических организаций находиться в стране. Поэтому Анкара не может дать согласия членству Стокгольма в военной организации.