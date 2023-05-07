МИД Турции: принятие Швеции в НАТО пока откладывается

Опубликовано: 15:54, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу Habertürk заявил об отсутствии прогресса во вступлении Швеции в НАТО.

Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Стокгольм сейчас признается в том, о чем мы ранее неоднократно заявляли. А в чем наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. Принятия закона о терроризме недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk, передает РИА Новости.

Напомним, Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция блокировала процесс, затем изъявила желание рассмотреть шведскую заявку отдельно от финской. Ратификация финской заявки в НАТО завершилась в ночь на 31 марта, заявка Швеции до сих пор не получила ни турецкого, ни венгерского одобрения.