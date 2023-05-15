РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Вступило в силу решение РФ о безвизе с Грузией

Вступило в силу решение РФ о безвизе с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
 Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии .

Начиная с понедельника, 15 мая, вступил в силу указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии

Теперь граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов въезжать на российскую территорию и находится в стране на протяжении 90 дней. 

В МИД России отметили, что граждане Грузии смогут въезжать на территорию России в безвизовом режиме через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

Кого не устраивает отмена виз России с Грузией?

Кого не устраивает отмена виз России с Грузией?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
880 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version