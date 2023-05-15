Вступило в силу решение РФ о безвизе с Грузией

Опубликовано: 8:37, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии .

Начиная с понедельника, 15 мая, вступил в силу указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии.

Теперь граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов въезжать на российскую территорию и находится в стране на протяжении 90 дней.

В МИД России отметили, что граждане Грузии смогут въезжать на территорию России в безвизовом режиме через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.