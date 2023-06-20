ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана.
«20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»
– говорится в сообщении военного ведомства
Также сообщается, о том, что участники незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.
В министерстве подчеркнули, что ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.