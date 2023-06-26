Вестник Кавказа

Врач рассказала, как правильно хранить мед

Врач рассказала, как правильно хранить мед
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мед, чтобы он сохранил полезные свойства, необходимо хранить в подходящих условиях. Как лучше всего хранить натуральный мед, рассказала врач.

Натуральные мед может утратить пользу, если хранить его неправильно, напомнила диетолог Оксана Дмитренко.

Мед рекомендует хранить в стеклянных банках, на втором месте стоит пластиковая герметичная тара. Самый худший способ хранить мед - держать его в металлических банках, в них мед быстро портится и начинает горчить.

Оптимальная температура для хранения меда - до плюс 20, при этом можно держать банку с медом и в холодильнике - до минус 5. В любом случае при хранении мед лучше обезопасить от прямых солнечных лучей, поделилась специалист.

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