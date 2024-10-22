Возвращение Карабаха всегда было темой переговоров с Баку - Пашинян

Пашинян отметил, что переговоры между Баку и Ереваном могли иметь только один исход - возвращение Карабаха и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что у переговоров АР и РА мог быть только один результат – фактическое возвращение Карабаха в состав Азербайджана.

«Начиная с 1994 года, то есть после начала прекращения огня, переговорный процесс велся вокруг возвращения Карабаха в состав Азербайджана. То есть переговоры могли иметь лишь один результат: фактическое возвращение Карабаха в состав Азербайджана»

– Пашинян

Армянская сторона не отказалась от оккупации территорий соседнего государства, что в итоге привело к войне и поражению.

Четыре года назад в рамках Карабахской войны Азербайджан восстановил территориальную целостность. Освобожденные территории сегодня зачищаются от мин, восстанавливаются и заселяются прежними жителями.

Переговоры Баку и Еревана по мирному соглашению еще не завершились.