Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли, теперь – для всех

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, сегодня вечером вновь встала для всех автомобилей – в горах Грузии вновь бушуют снегопады, и когда они прекратятся, пока неясно.

Дорожные службы Грузии снова закрыли главную и единственную магистраль между страной и Россией - Военно-Грузинскую дорогу, причиной этого вновь стали интенсивные снегопады, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 19:50 мск 22 марта"

- МЧС Северной Осетии

Это уже пятое за неделю ограничение на трассе, причем, на этот раз – для любых автомобилей, а не только для большегрузов. Что касается грузовиков, то их число, ожидающих проезда через пункт пропуска Верхний Ларс, приближается к трем тысячам.

Ограничения снова введены до особого распоряжения, при этом благоприятных прогнозов по улучшению погоды грузинские синоптики пока не дают.