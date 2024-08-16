Вестник Кавказа

Воду отключили жителям Минвод из-за аварии

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Минеральных Водах часть абонентов осталась без воды. Вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к 16.00.

В городе Минеральные Воды из-за аварии на сети произошло отключение воды.

Без воды осталась часть абонентов, ремонтные работы сети ведутся на улице Железноводская, ожидается, что они будут окончены около 16.00 мск.

«Сегодня, временно ограничено водоснабжение для 556 абонентов, включая социально-значимые объекты (БГТУ Шухова, детский сад №15 «Аистенок», котельная №3, налоговая инспекция, гостиница «Вираж», поликлиника №2).  Территориально подача воды временно прекращена на улице Железноводская»

– Стврополькрайводоканал

Граждане, которых затронуло отключение, могут заказать подвоз воды через диспетчера.

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